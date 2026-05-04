От Фрейда до Феллини

В Москве 23 апреля завершился 48-й Московский международный кинофестиваль. Победителем основной программы стал индийский фильм «Страсть» режиссера Фазиля Разака. Традиционный приз «Серебряный святой Георгий» за лучшую режиссерскую работу получила картина «Выготский» Антона Бильжо, за лучший фильм конкурса «Русские премьеры» — «Температура Вселенной» Виктора Шамирова, за лучшую женскую роль — Амрутха Кришнакумар в фильме «Страсть», за лучшую мужскую роль — Сергей Гилёв в «Выготском», за лучший документальный фильм — «Долгий путь домой» Сюйсун Чжэна. Всего в рамках фестиваля было вручено 10 наград. Weekend анализирует конкурс ММКФ этого года и рассказывает о самых запомнившихся картинах.

Текст: Юлия Шампорова

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кадр из фильма «Анна Маньяни. Неизвестная история». Режиссер Моника Гуэрриторе, 2025

Фото: Dea Film, LuminaMGR, Masifilm Кадр из фильма «Анна Маньяни. Неизвестная история». Режиссер Моника Гуэрриторе, 2025

«Анна Маньяни. Неизвестная история», режиссер Моника Гуэрриторе Это режиссерский дебют итальянской актрисы Моники Гуэрриторе, которая приобрела мировую известность после выхода сериала Netflix «Лживая любовь». В «Маньяни» Гуэрриторе выступила еще и автором сценария, и исполнительницей главной роли. Мы знакомимся с легендарной актрисой эпохи итальянского неореализма в ночь на 21 марта 1956 года, когда Анна Маньяни получила премию «Оскар» за лучшую женскую роль в картине «Татуированная роза», став первой итальянской актрисой, удостоенной этой чести. В торжественную ночь, ожидая результатов, актриса бродит по любимому Риму, вспоминая свою жизнь и роли, а узнав о победе, приглашает всех, кто встретился ей на улице, отпраздновать победу к себе домой. Кадр из фильма «Анна Маньяни. Неизвестная история». Режиссер Моника Гуэрриторе, 2025 Фото: Dea Film, LuminaMGR, Masifilm Роль Маньяни в мировом кинематографе сложно переоценить, она стала лицом итальянского кино послевоенного периода и вскоре была провозглашена иконой неореализма. Ее карьера неразрывно связана с фильмами Роберто Росселлини, Лукино Висконти и Пьера Паоло Пазолини. Несмотря на славу и признание, актриса всегда была близка с народом, поэтому ей так естественно удавалось играть простых римлянок. Постепенно мы видим, что зенит славы не приносит Маньяни душевного покоя: глубокую рану в сердце оставил уход ее возлюбленного, режиссера Роберто Росселлини, к другой актрисе, Ингрид Бергман. Несмотря на то что с момента измены прошло много лет, боль не притупилась. Глубокую скорбь вызывает и болезнь сына, который из-за полиомиелита практически не может ходить. Современники прозвали актрису «женщина-вулкан» за экспрессивность, органичность и страсть на экране и в жизни. Эти же качества, которые помогли Маньяни сделать карьеру, стали преградой в общении с ограниченными продюсерами и нарциссичными режиссерами, которые видели в ней не соавтора, а марионетку. Быть талантливым и независимым человеком сложно в любую эпоху в любой стране, и «Анна Маньяни. Неизвестная история» это хорошо показывает.

«Кейт Мосс и Фрейд», режиссер Джеймс Лукас Картина оскаровского лауреата Джеймса Лукаса была показана на ММКФ в рамках внеконкурсной программы «Эрос и Танатос», став его безусловным хедлайнером. «Почему человечество одновременно стремится к любви и войне? Почему в моменты высшего наслаждения мы внезапно думаем о смерти? Ответы на эти мучительные вопросы дал венский психиатр Зигмунд Фрейд, который еще в 1920-е предложил новую теорию: человеком движут два главных инстинкта — Эрос (влечение к жизни, созиданию и единению) и Танатос (влечение к разрушению, агрессии и покою небытия)»,— объясняет куратор программы Нина Кочеляева. Америка давно отвергла психоанализ, потому что женоненавистничество Фрейда перечеркнуло его наследие, но в России ссылки на него, да еще и в контексте фильмов о сильных женщинах, коей по сути и является программа «Эрос и Танатос», до сих пор допустимы (из-за отсутствия культуры отмены, вероятно), и логических противоречий в таком соседстве отборщики, по всей видимости, не видят. Кадр из фильма «Кейт Мосс и Фрейд». Режиссер Джеймс Лукас, 2025 Фото: General Film Corporation, GFC Films, Head Gear Films, Metrol Technology Так или иначе фамилия Фрейда фигурирует и в самом фильме, только здесь в объективе уже другой человек, внук Зигмунда и знаменитый художник Люсьен Фрейд (Дерек Джекоби) Он знакомится с 28-летней моделью Кейт Мосс (Элли Бамбер), которая к тому моменту уже находится на вершине модного олимпа, чтобы написать ее портрет. Регулярные встречи и работа над картиной приводят к дружбе двух очень разных людей, которые лучше узнают друг друга и себя самих. Сама Кейт Мосс выступила продюсером картины, что, естественно, повлияло на то, что ее экранный образ в фильме — само совершенство со всех точек зрения. Однако это живая трогательная история о двух творческих людях — о молодой, но сильной женщине, которая по своему масштабу личности смогла не спасовать перед известным художником, завоевав его дружбу и восхищение. Российский зритель сможет увидеть фильм на платформе Start в этом году.

«Остров», режиссер Нора Янике Еще одной любопытной картиной из программы «Эрос и Танатос» стал «Остров» дебютантки Норы Янике с Фанни Ардан и Иоанной Кулиг в главных ролях. Янике — режиссер восьми короткометражных фильмов, завоевавших многочисленные награды по всему миру, а также основательница центра сценаристов Nostos Screenwriting Retreats и кинофестиваля на острове Эльба, направленных на поддержку начинающих кинематографистов. Видимо, именно поэтому свой первый полнометражный фильм Янике сняла все на том же острове, известном как место ссылки Наполеона. Кадр из фильма «Остров». Режиссер Нора Янике, 2025 Фото: Drishyam International, Eliofilm, Waterclock Production «Остров» — это очень камерная работа, где основная интрига и нерв держатся на двух актерских работах: великолепной француженки Фанни Ардан, которая в свои 77 выглядит так сногсшибательно, что заткнет за пояс более молодых коллег, и польской актрисы Иоанны Кулиг, получившей премию Европейской киноакадемии за лучшую женскую роль в фильме Павла Павликовского «Холодная война». Согласитесь, для дебютного фильма, состав у него просто фантастический. Кулиг играет богатую женщину Джоанну, праздно живущую на удаленном итальянском острове,— правда, есть одно «но»: ее муж Оскар тяжело болен и нуждается в постоянном уходе. Для этого она приглашает сиделку, француженку Аду, которая очень быстро начинает заправлять не только в доме, но и в уме и сердце своей хозяйки. Отношения двух героинь на экране — это по-настоящему актерский поединок, который и по накалу страстей, и по сюжету можно сравнить с британской картиной «Слуга» Джозефа Лоузи.

«Дорога», режиссер Федерико Феллини Ретроспективные программы ММКФ давно стали традицией для фестиваля, и, на наш взгляд, их должно быть намного больше. Посмотреть классику мирового кинематографа на большом экране на пленке — это уникальный опыт для любого человека, занимающегося кино, ведь кинотеатров, в которых регулярно можно посмотреть классические фильмы на большом экране, в Москве до сих пор нет. Но хотелось бы, чтобы подобные программы на фестивале были более профессионально проработаны. Так, в программе «Шестидесятые: 60 лет спустя» наряду с «Дорогой» Феллини, «Земляничной поляной» Бергмана, «Расёмоном» Куросавы и «Страстями по Андрею» Тарковского соседствовали несопоставимые по своим художественным качествам советские картины «Рабочий поселок» Венгерова, «Похождения зубного врача» Климова, «Тридцать три» Данелии или «Скверный анекдот» Алова и Наумова. При всем уважении к упомянутым режиссерам, в истории советского кино как раз в 1960-е был один из самых прекрасных периодов оттепельного кино, и как так получилось, что оно практически не было отражено на экране в разговоре про 1960-е, непонятно. Среди ретроспективных также можно назвать любопытные по своему содержанию, но хаотичные по структуре программы с довольно громоздкими названиями «Экранные войны. Эпизод VII. Пробуждение цвета», «Неизвестное от известных. Из архивов Госфильмофонда», «Корни», «Реставрация». Кадр из фильма «Дорога». Режиссер Федерико Феллини, 1954 Фото: Ponti-De Laurentiis Cinematografica «Дорога» — одна из самых известных картин Федерико Феллини, за которую он получил свой первый «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке и «Серебряного льва» Венецианского кинофестиваля. Это история о бродящих по послевоенной Италии артистах цирка: силаче Дзампано (Энтони Куинн), представляющем грубую силу тела, его помощнице Джельсомине (первая большая роль Джульетты Мазины), олицетворяющей дух и высшую способность человека любить, и канатоходце Матто (Ричард Бейсхарт), символизирующем способность человеческого разума объяснять и растолковывать самые сложные вещи. Эта во многом христианская картина, где противопоставляются плоть, ум и сердце,— о ценности любви и неспособности человека оценить ее по достоинству. В ней Феллини уже уходит от неореализма, но пока не приходит к барочности своих картин. Это экзистенциальная, аллегорическая, абстрактная картина, которую современники встретили очень по-разному. В советском прокате она появилась практически спустя 10 лет после выпуска и была цензурирована, потеряв полчаса в хронометраже. На показе ММКФ зрители увидели полную версию и даже пережили разрыв пленки.