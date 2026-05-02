«Контур» и «Контур. Фото» в Нижнем Новгороде объявили детальную программу
Четвертая по счету ярмарка графики «Контур» и вторая ярмарка фотографии «Контур. Фото» пройдут в Нижнем Новгороде с 14 по 17 июня. В этом году на них заявлены 77 стендов галерей и семь специальных проектов из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Воронежа, Казани, Липецка, Нижнего Новгорода, Палеха, Ростова-на-Дону, Самары, Твери, Уфы и Челябинска.
Общая площадь выставочных пространств в исторических Красных казармах Нижнего Новгорода с окнами на Волгу и Нижегородский кремль составит 5 000 кв. м.
Среди спецпроектов ярмарок — выставка «По краям» с избранными работами из коллекции Александра и Виктории Артемовых. Экспозицию, на которой покажут работы Алексея Веселовского, Франциско Инфанэ, группы «Коллективные действия», Ивана Кочкарева, Дмитрия Маркова, Ивана Михайлова, Ольги Чернышевой, представит Фонд поддержки и развития современного коллекционирования «Новые коллекционеры». А проект Geometria покажет архивные репортажные съемки Нижнего Новгорода.