Предыдущая страница
Следующая страница

В Москве открылось пространство pl(art)form

Его запустила команда арт-менеджеров диджитал-платформы pl(art)form по управлению коллекциями. Онлайн-pl(art)form и ее мобильная версия созданы для систематизации коллекций искусства, дизайна иювелирных украшений, а также сопровождения сделок в единой и безопасной инфраструктуре. А теперь у проекта появилось физическое пространство. Пространство, созданное архитекторами Аленой Климович и Дарьей Шевелевой (бюро Roobi), решено в стилистике миланских парадных 1920–1970-х. В отделке использованы мрамор и дерево, металл и стекло. Здесь возможна организация просветительских мероприятий, выставок-просмотров перед продажей, закрытых встреч и лекций.

Предыдущая фотография

Фото: Предоставлено pl(art)form

Следующая фотография
