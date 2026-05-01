В Суздальском кремле вспоминают Мстёрские мастерские авангарда

Выставка, посвященная истории создания и развития свободных мастерских (Свомас) в Мстере, открылась в Крестовой палате Суздальского кремля 29 апреля. Мастерские начали работу в 1918-м и были результатом реформирования художественного образования в постимператорской России.

Основал мастерские уроженец Мстёры, художник Федор Модоров — тогда едва выпускник петербургской Академии художеств, где его наставником был Владимир Маковский. В дальнейшем Модоров войдет в историю как один из главных социалистических реалистов. Но в Свомас в Мстёре под его началом не только переосмысляли художественные традиции, например, локальной иконописной школы, но и смело развивали новую авангардную эстетику. Ведь там вместе с ним оказались художники Александр Родченко и Ольга Розанова, а также художественный критик и активный поклонник авангарда Николай Пунин.

Выставка в Суздальском кремле показывает более 200 экспонатов, благодаря которым можно узнать, что представляла собой Мстёра начала XX века, как были созданы мастерские и как они функционировали на протяжении 1920-х. Также прослеживается путь наставников и выпускников мстёрских Свомас после их расформирования в 1929-м.

«Это первая попытка реконструировать в пространстве музея драматичную судьбу провинциального образовательного проекта того времени», — отметил куратор выставки Михаил Бирюков.

Выставка продлится до 25 октября 2026 года.