Великий минималист

В венском музее прикладного искусства MAK заканчивается выставка Helmut Lang. Seance de travail. 1986 — 2005, посвященная наследию венского минималиста. Тут где нет ни одного манекена с одеждой и вообще почти нет одежды. Но именно это и сделала экспозицию одной из самых значительных и глубоких за последние годы.

текст Елена Стафьева

Экспозиция выставки Helmut Lang Séance De Travail в венском Музее прикладного искусства Фото: © kunst-dokumentation.com / MAK
Экспонат выставки Helmut Lang Séance De Travail. Макет рекламного постера, 1997 Фото: Courtesy of hl-art

В самом начале, перед первым залом, под высокими сводами музея MAK установлен большой экран на котором показывается коллекция осени–зимы 1998 года. Модели обоего пола идут на зрителя в белых, черных, серых, бежевых и даже лимонных вещах Helmut Lang. Ланг вообще был первым, кто стал не просто выкладывать отрывки своих оффлайн дефиле в интернет, но и делать специальные онлайн показы. Титры гласят: «Helmut Lang Collection hommes femmes. Sance de travail dfil # hiver 98/99 Tuesday March 31, 1998 www.helmutlangny.com".

Sance de travail — «рабочая сессия», так он называл свои показы, подчеркнуто деромантизируя и дедраматизируя их. И именно это наименование и было вынесено в название выставки — «Хельмут Ланг, Рабочая сессия. 1986–2005». В первом зале уже на маленьком экране прокручивается новостной ролик CNN января 2005-го, а внизу бегущей строкой идет новость, что Ланг покидает Prada, которая окончательно выкупила Helmut Lang в октябре 2004-го. Так определяются временные рамки выставки — те примерно 20 лет, которые Хельмут Ланг занимался модой, с момента создания его собственного бренда в Вене до момента ухода из него. Через примерно год Prada Group продаст Helmut Lang — практически одновременно с Jil Sander, брендом другого классика минимализма, который они купили тогда же, когда и Helmut Lang. И тоже довольно быстро после ухода самой Жиль Зандер от него отказались.

Экспозиция выставки Helmut Lang Séance De Travail в венском Музее прикладного искусства Фото: © kunst-dokumentation.com / MAK
Экспонат выставки Helmut Lang Séance De Travail. Бэкстейдж-фото показа, 1998 Фото: Courtesy of hl-art
Экспонат выставки Helmut Lang Séance De Travail. Макет рекламного постера, 2003 Фото: Courtesy of hl-art
Экспонат выставки Helmut Lang Séance De Travail. Макет рекламы в журнале National Geographic, 2002 Фото: Courtesy of hl-art
Экспонат выставки Helmut Lang Séance De Travail. Страница из лукбука, 2003 Фото: Courtesy of hl-art
Экспонат выставки Helmut Lang Séance De Travail. Сшитое на заказ пальто для Софии Копполы, 2004 Фото: Courtesy of hl-art
Экспонат выставки Helmut Lang Séance De Travail. CD-диск с записью показа бренда Helmut Lang, 1998 Фото: Courtesy of hl-art
Экспонат выставки Helmut Lang Séance De Travail. Интерьер дизайн-студии Helmut Lang в Нью-Йорке, 2004 Фото: Courtesy of hl-art
Экспонат выставки Helmut Lang Seance De Travail. Витрина флагманского бутика Helmut Lang в Париже Фото: Courtesy of hl-art

Все, чем наполнены залы этой вставки, — а она довольно большая, попало в MAK в 2011 году, когда после пожара в студии на Лонг-Айленде, уничтожившего часть архива Ланга, он передал весь оставшийся в MAK. Его директор Лилли Холлейн говорит, что как только она четыре год назад заняла этот пост, то сразу отправилась в Америку, чтобы договориться с ним о выставке на основе этого архива — и ей в конце-концов удалось убедить Ланга, хотя он ненавидит всякую ретроспекцию и ностальгию.

Архитектурные планы магазинов, технические фотографии их интерьеров, дизайн-проект студии и офиса в Нью-Йорке, верстка рекламных разворотов, упаковки и флаконы парфюмерной линии, планы рассадки на показах, список одежды, выданной селебрити (радикально похудевшему Карлу Лагерфельда достался полный лук, а вот монументальному Андре Леону Телли только клоги), личные письма, любительские фотографии, листы из журналов со съемками, газетные публикации и даже лайтбокс с крыши нью-йоркского такси с логотипом Helmut Lang, часть рекламной кампании 2002 года. Все то, что обычно задвинуто в дальние углы других выставок, в центре которых всегда манекены в нарядах, и мимо чего все обычно проходят практически не глядя, — составляет тут главное содержание. И выставка эта абсолютно захватывающая — придя на нее сразу после полудня и собираясь провести там пару часов, я вышла оттуда в шесть вечера, когд охрана уже стала закрывать залы.

Экспозиция выставки Helmut Lang Séance De Travail в венском Музее прикладного искусства Фото: © kunst-dokumentation.com / MAK
Экспонат выставки Helmut Lang Séance De Travail. Фотография с показа бренда Helmut Lang, 1993 Фото: Courtesy of hl-art

Лилли Холлейн и куратора музея Марлис Вирт (Marlies Wirth), разработавшая этот остроумный и, прямо скажем, блестящий проект, а также его стенографическую концепцию, отмечают, что отсутствие одежды — это стратегия, воспринятая от самого Ланга, для которого бренд его имени был не просто способом производить и продавать одежду, но реализацией собственного представления о том, что такое быть cool (что, в общем, свойственно любой настоящей моде) и созданием цельного мира, в котором живут те, кто эту coolness воплощает.

Поэтому рядом с его именем регулярно всплывает вагнерианский термин Gesamtkunstwerk — соединение разных видов искусств в одно цельное сложноустроенное художественное произведение. Гезумкунстверк — не Гезумкунстверк, но Ланг был одним из первых, кто сменил фэшн-оптику. Он поменял привычные манекены в витринах и стройных юных моделей в рекламе на отсутствие манекенов и Луиз Буржуа в обнимку со своей фаллической скульптурой в кампании. Ланг был также среди первых модельеров, понявших силу современного искусства и очень органично использовавших ее. Он делал интерьеры парфюмерного магазина Helmut Lang в Нью-Йорке вместе со своей подругой Дженни Хольцер, вмонтировав ее светодиодные бегущие строки во все его пространство. Он регулярно менял работы Луиз Буржуа в витринах парижского магазина, специально сделанная ею скульптура экспонировалась в том же нью-йоркском парфюмерном магазине, а в его нью-йоркской студии стояла ее инсталляция The Cell. Эти практики все давно переняли, но в случае с Лангом они действительно были частью его личности, его человеческих отношений и его собственного тоже вполне художественного видения.

Экспонат выставки Helmut Lang Seance De Travail. Бэкстейдж-фото показа, 1997–1998 Фото: Courtesy of hl-art
Экспонат выставки Helmut Lang Séance De Travail. Макет рекламного постера, 1994–1995 Фото: Courtesy of hl-art
Экспонат выставки Helmut Lang Séance De Travail. Макет рекламного постера, 2004 Фото: Courtesy of hl-art
Экспонат выставки Helmut Lang Séance De Travail. Полароид-фото примерки образа, 2001 Фото: Courtesy of hl-art
Экспонат выставки Helmut Lang Séance De Travail. Портрет Хельмута Ланга, 1994 Фото: Courtesy of hl-art
Экспонат выставки Helmut Lang Séance De Travail. Страница из лукбука, 2003 Фото: Courtesy of hl-art

Одежда тут все-таки тоже есть — хоть и без всяких манекенов, и выполняет она не иллюстративную, но тоже концептуальную функцию. Например, стена с его черными accessoire-vtements, как он их называл — предметами одежды, сведенными практически к голой структуре в виде воротника, пояса, планки застежки и проч., которые собраны в нечто единое и напоминают не то о сбруе, не то об амуниции, не то о каком-то фетишистском объекте. Или такая же стена с его знаменитыми белыми майками, видоизмененными разными способами. Или серебристая куртка астронавта с внутренними лямками, похожими на парашютные, которые позволяют носить эту куртку за плечами.

Так возникает вполне зримая и концептуально внятная картина мира Helmut Lang, и становится понятно, чем был созданный Лангом минимализм. Совершенно, кстати, не тем, что сейчас принято называть этим словом (а это практически все, где нет совсем уж розочек и стразов) — и это тоже важный образовательный итог этой выставки.

Экспозиция выставки Helmut Lang Séance De Travail в венском Музее прикладного искусства Фото: © kunst-dokumentation.com / MAK

Великий минимализм 1990-х, это была очень строгая эстетическая система, основанная не просто на редукции цветовой палитры или унификации кроя, но на аналитическом подходе к одежде — как, собственно, и вся новаторская мода того времени. И результатом этого анализа становился не просто отказ от рюшек и цветочков, но строгое ограничение выразительные средств, сведение всех приемов к продуманному минимуму и обнажение этого минимума, концентрация на нем.

Минимализм не сводил к нулю, но, напротив, максимально обострял выразительность всех оставшихся в арсенале средств — то есть это был вовсе не масс-маркетовский набор из белой майки и джинсов, а остроумные ланговские майки с вырезами, легкой диспропорцией и наложенными друг на друга деталями и надетые поверх них эффектные конструкции из планок, подтяжек, воротничков и молний. Аскетизм и ригоризм стали основой радикальной эстетики, покорившей тогда целое поколение. И, как обычно бывает после таких эпохальных выставок, возможно, его эманации как свет давно сгинувшей звезды, дойдут и до нас — и мы увидим их в коллекциях следующего года.

Экспонат выставки Helmut Lang Séance De Travail. Макет рекламного постера, 2002 Фото: Courtesy of hl-art
Экспонат выставки Helmut Lang Séance De Travail. Реклама Helmut Lang Parfums в газете The New York Times, 2002 Фото: Courtesy of hl-art
Экспонат выставки Helmut Lang Seance De Travail. Реклама бренда Helmut Lang в журнале Art in America, 2000 Фото: Courtesy of hl-art
Экспонат выставки Helmut Lang Séance De Travail. Реклама бренда Helmut Lang, 1998–2004 Фото: MAK / Christian Mendez

