Первый музей ИИ-искусства Dataland объявил дату открытия

В Лос-Анджелесе 20 июня после более чем двух с половиной лет исследований и строительства откроется Dataland — первый в мире музей, целиком посвященный искусству, созданному с помощью искусственного интеллекта. Учреждение, основанное художниками новых медиа Рефиком Анадолом и Эфсун Эркилич, разместится в комплексе Grand LA стоимостью $1 млрд напротив концертного зала Уолта Диснея.

Первая выставка Machine Dreams: Rainforest («Машинные мечты: Тропический лес») вдохновлена поездкой в Амазонию и использует массивы данных, чтобы погрузить посетителей в мультисенсорный опыт восприятия природы. Пространство площадью 3,3 тыс. кв. метров, включает пять интерактивных галерей.

Проект работает на собственной открытой модели Large Nature Model, обученной на данных Смитсоновского института, Лондонского музея естественной истории и Корнеллской лаборатории орнитологии — всего до полумиллиарда изображений природы.

