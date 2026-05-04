Безголовый шедевр Артемизии продали в семь раз дороже оценки

Фрагментированная картина Артемизии Джентилески «Святая Мария Магдалина» (1615–1618) ушла с молотка за €837,5 тыс. Торги прошли в венской галерее Dorotheum, и итоговая цена более чем в пять раз превысила предварительную оценку в €150 тыс.

Главная особенность полотна — вырезанные лицо и плечи святой, вероятно удаленные в Берлине во время Второй мировой войны. Несколько десятилетий работа пролежала свернутой в подвале, затем ее отреставрировали и показали на миланской выставке в 2011–2012 годах. Эта пустота в центре, по словам эксперта галереи Марка Макдоннелла, создает парадоксальный эффект. «Парадокс между силой самого образа и драматической историей утраты вызывает мгновенную реакцию — почти как у современного произведения»,— отметил он, добавив, что повреждения превратили работу в символ выживания, перекликающийся с биографией самой художницы.

Артемизия Джентилески (1593–1654) считается одной из ключевых фигур своего времени, а ее религиозные и мифологические женские образы отличают глубокая психологичность и внутренняя сила. Выставленная работа тесно связана с другой Магдалиной художницы из флорентийского палаццо Питти.

Милена Двойченкова