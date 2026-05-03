Бельгийский паб не вместил всех желающих покричать чайкой

В прибрежном городе Де-Панне (Бельгия) прошел Европейский чемпионат по крикам чаек, который собрал не менее 75 участников из 16 стран. Паб De Verloren Gernoare оказался слишком мал, чтобы вместить всех болельщиков и конкурсантов. «Люди специально покупают билеты на это мероприятие, это же просто невероятно!» — рассказал организатор Клод Вилларт. Он добавил, что все начиналось с бельгийцев и голландцев, а теперь доехали участники из Испании и Норвегии.

Судьи оценивали выступления по двум параметрам: до 15 баллов за точность имитации крика и до 5 баллов за артистизм. Конкурсанты соревновались в трех категориях — дети, взрослые и «Стаи» (группы от двух до пяти человек). Многие надевали костюмы, вдохновленные чайками, а зал встречал каждое выступление аплодисментами и одобрительными криками. Клод Вилларт создал чемпионат, чтобы немного улучшить репутацию птиц, которых часто называют ворами чипсов.

