Prada запустила производство сандалий в Индии

Итальянский дом моды выпустил лимитированную коллекцию обуви, вдохновленную традиционными индийскими сандалиями колхапури. Одна пара будет стоить €750.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Prada Фото: Prada

Новые модели изготовлены вручную мастерами из штатов Махараштра и Карнатака, где эта обувь имеет многовековую историю. Решение было принято почти через год после того, как Prada подверглась критике за демонстрацию похожих сандалий на показе в Милане без упоминания их индийского происхождения. Тогда бренд назвал их просто «кожаными сандалиями», но позже признал индийские корни дизайна.

Коллекция доступна в 40 магазинах Prada по всему миру и онлайн. Компания также анонсировала трехлетнюю обучающую программу для 180 ремесленников из восьми индийских районов, где традиционно изготавливают колхапури.

Сандалии колхапури, названные в честь города в Махараштре, известны с XII века. В Индии их цена обычно составляет от 500 до 1000 рупий (около $5–10), тогда как версия Prada стоит почти $900. В 2019 году правительство Индии присвоило этой обуви статус географического указания.

Милена Двойченкова