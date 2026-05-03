Аэротакси совершили первые рейсы в Нью-Йорке

Компания Joby Aviation провела демонстрационные полеты полностью электрических аппаратов с вертикальным взлетом и посадкой между Манхэттеном и аэропортом имени Джона Кеннеди (JFK).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Joby Aviation / Business Wire / AP Фото: Joby Aviation / Business Wire / AP

Аппарат перевозит пилота и четырех пассажиров. Он взлетает вертикально, затем наклоняет пропеллеры для движения. Аэротакси тише вертолетов и не производят выбросов. Цель — сократить поездку из Манхэттена до аэропорта с одного-двух часов на машине до менее чем 10 минут.

Кевин О’Тул, глава портового управления Нью-Йорка и Нью-Джерси, назвал эти полеты шагом к внедрению авиатехнологий будущего для жителей региона. Joby сотрудничает с вертолетным сервисом Blade, Delta Air Lines и Uber. Нынешняя десятидневная кампания — часть пилотной программы Федеральной авиационной администрации (FAA). Минтранс США отобрал восемь подобных проектов, включая Техас и Флориду. Joby находится на финальном этапе пятиступенчатой сертификации FAA.

Ориентировочная стоимость полета между Манхэттеном и JFK — $150–200, что сопоставимо с поездкой на авто премиум-класса. В перспективе цены могут снизиться.

Милена Двойченкова