Думскроллинг лишает поколения Z либидо

Новое исследование показало, что привычка листать негативные новости вредит интимной жизни. Опрос, проведенный среди 2 тыс. человек платформой RiseGuide, выявил: 39% представителей поколения Z хотя бы изредка выбирают соцсети вместо секса, а 21% делают это регулярно. Каждый восьмой молодой американец признался, что скроллинг приносит ему больше удовольствия, чем близость, а 23% не видят между ними разницы.

Эксперты связывают это с дофаминовой подменой. «Все, что раньше давала близость, теперь доступно онлайн бесплатно»,— поясняют исследователи, называя феномен «Великим нежеланием». Психотерапевт Джейми Бронштейн из Dating.com добавляет: на фоне общего спада сексуальной активности поколения Z соцсети стали мощным конкурентом за дофамин, но при этом контент гораздо безопаснее живого общения — он не делает человека уязвимым для отказа.

Опрос также показал, что 44% зумеров проводят за телефоном шесть и более часов в день, 92% жертвуют сном ради новостной ленты. Трое из четырех (74%) заявили, что зависимость от пролистывания сравнима с курением или алкоголем. По словам эксперта по продуктивности Джейми Кампанеллы, мозг начинает путать пассивную стимуляцию с отдыхом — и чтобы вернуть вкус к реальной близости, он советует перестать совмещать скроллинг с едой или сном.

Милена Двойченкова