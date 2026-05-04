В Нью-Йорке установили статую Будды

На западной окраине Манхэттена, у комплекса Hudson Yards, появился монумент вьетнамско-американского художника Туана Эндрю Нгуена, посвященный Бамианским Буддам — двум гигантам высотой 55 м и 38 м, высеченным в скалах горного хребта Гиндукуш. Талибы взорвали их в 2001 году; позже, в 2008-м, археологи обнаружили в 2 км от разрушенных ниш остатки 19-метрового Спящего Будды.

Скульптура из песчаника высотой 8,2 м заняла постамент надземного парка High Line. Автор назвал работу «Сальсал» — так жители долины Бамиан называли бОльшую из статуй, что переводится как «свет сияет сквозь Вселенную». Монумент не копирует древние изваяния, но почти полностью выполнен из того же материала. Ключевой элемент работы — две стальные руки, отлитые из переплавленных артиллерийских снарядов, добытых в Афганистане. Они парят на месте утраченных кистей и сложены в жесты бесстрашия и сострадания. Инсталляцию дополнит серия лекций и медитаций, первая встреча запланирована на 16 мая во время ярмарки Frieze New York.

Милена Двойченкова