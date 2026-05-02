Шерсть признали таким же символом Шотландии, как виски и лосось

Шотландская шерсть получила собственный логотип и сертификат географического происхождения, которые защитят ее от подделок и низкокачественных имитаций. Теперь этот материал маркируется наравне с местным виски, лососем и бараниной.

Сертификация гарантирует не только высокое качество сырья, но и позволяет полностью отследить путь каждой партии. По словам представителей British Wool, осознанный спрос на долговечную и экологичную одежду растет и покупатели все чаще требуют подтверждения происхождения материалов. Каждое руно с местных ферм сортируется вручную и регистрируется, что исключает подмену.

Интерес к шерсти выходит далеко за рамки традиционного трикотажа и твида. Компания Ava Innes, например, набивает элитные подушки шерстью овец породы шевиот: материал естественно дышит и регулирует температуру. Спрос подстегивает и сырьевые котировки. Председатель British Wool Джим Робертсон подтвердил, что цены уже обновили десятилетний максимум, а дальнейший рост потребления сделает овцеводство еще более рентабельным. Фермеры рассчитывают, что «шотландская гарантия» закрепит эту тенденцию.

Милена Двойченкова