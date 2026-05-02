Цена астролябии XVII века может побить аукционный рекорд

В Лондоне на торги Sotheby’s выставлен редкий навигационный прибор эпохи Великих Моголов — астролябия. Так называли латунный диск с подвижными деталями, который позволял определять время, положение звезд, высоту зданий по тени и даже составлять гороскопы, за что его сегодня сравнивают с допромышленным компьютером. Оценочная стоимость лота составляет от £1,5 млн до £2,5 млн ($2–3,4 млн), и есть большая вероятность, что он побьет текущий рекорд для подобных инструментов — почти £1 млн, установленный в 2014 году.

Устройство весит 8,2 кг, а его диаметр достигает почти 30 см — это примерно в четыре раза больше типичных индийских астролябий того времени. На приборе выгравированы координаты (широта и долгота) 94 городов, указатели 38 звезд соединены узором из тюльпанов. «По сути, это двухмерная проекция трехмерной Вселенной, сравнимая с современным смартфоном»,— пояснила доктор Федерика Гиганте из Оксфорда.

Инструмент изготовлен в Лахоре (город на территории современного Пакистана) в 1612 году двумя известными мастерами Каимом Мухаммадом и Мухаммадом Мукимом, принадлежавшими к знаменитой Лахорской школе, где соединяли исламские и санскритские астрономические методы. Заказчиком выступил иранский вельможа Ага Афзал, управлявший городом при императорах Джахангире и Шах-Джахане. Позже астролябия принадлежала последнему правящему королю Джайпура махарадже Саваи Ман Сингху II, затем перешла к его супруге, а после оказалась в частной лондонской коллекции.

Милена Двойченкова