ИИ оживил лицо погибшего при извержении Везувия

Археологический парк Помпей вместе с Падуанским университетом впервые применил нейросеть для цифрового воссоздания облика жертвы катастрофы 79 года н. э. Реконструкция основана на данных, полученных в ходе недавних раскопок у некрополя Порта Стабия, за древними городскими стенами.

Останки мужчины нашли вместе с костями другого человека, пытавшегося бежать к побережью. Специалисты установили, что он погиб на ранней стадии катастрофы под плотным дождем из вулканических выбросов. Рядом с телом обнаружили терракотовую ступку, служившую импровизированным щитом для головы. Этот отчаянный жест совпадает с описаниями древнеримского писателя Плиния Младшего, который рассказывал, как жители привязывали к голове подушки, спасаясь от ударов вулканических фрагментов. При погибшем также были керамическая масляная лампа для ориентации в кромешной тьме, небольшое железное кольцо на мизинце и 10 бронзовых монет.

Цифровая модель создавалась как экспериментальный прототип с комбинацией программ ИИ и фоторедактирования, чтобы сделать научные данные наглядными для широкой публики. Как заявил итальянский министр культуры Алессандро Джули, инновационные методологии открывают новые исторические перспективы.

Милена Двойченкова