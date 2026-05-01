Асы из асов

Помимо нового шедевра Паоло Соррентино «Грация» и АСМР-хоррора «Полутон» Иана Туасона, в кино есть что посмотреть в первую половину майских праздников: неказенную военную драму про Великую Отечественную, традиционный фильм про спорт, не всеми виданный мультфильм студии «Гибли» 2002 года.

Текст: Павел Пугачев

«Литвяк»

Режиссер Андрей Шальопа

О чем фильм: 21-летняя летчица Лидия Литвяк (Полина Чернышова) садится за штурвал истребителя и становится легендарным асом Великой Отечественной войны. Это реальная и трагическая история.

Кто снял: Андрей Шальопа, режиссер и сценарист «28 панфиловцев» (2016), вновь решивший прибегнуть к народному финансированию. На создание фильма ушло семь лет.

На что похоже: как если бы нейросеть сделала советский военный фильм в стиле Уэса Андерсона. «Литвяк» отличает теплая цветовая палитра и визуальный лаконизм.

Кому понравится: тем, кто устал от натуралистических полотен войны и хочет увидеть нежный портрет в светлых тонах.

Кадр из фильма «Литвяк». Режиссер Андрей Шальопа, 2026 Фото: 28 панфиловцев

«Бой со зверем»

Режиссер Тайлер Эткинс

О чем фильм: Паттон Джеймс (Дэниел Макферсон), экс-чемпион ММА, а ныне рыболов, вынужденно возвращается на ринг — из-за криминального переплета, в который попал его младший брат. Помочь бойцу вернуться в форму должен его старый тренер Сэмми (Расселл Кроу).

Кто снял: это второй фильм австралийского режиссера Тайлера Эткинса, чей дебют «Бегущие за волной» (2022) хвалили Мэтт Деймон и Чарли Ханнем. Соавтором сценария «Боя со зверем» выступил Расселл Кроу.

На что похоже: на олдскульные спортивные драмы про выяснения отношений с противником и самим собой на ринге.

Кому понравится: тем, кто ищет мотивацию дойти до спортзала на этой неделе.

Кадр из фильма «Бой со зверем». Режиссер Тайлер Эткинс, 2026 Фото: Armagh Films, Broken Open Pictures, Storm Alley Entertainment

«Возвращение кота»

Режиссер Хироюки Морита

О чем фильм: школьница Хару попадает в волшебную страну кошек. Но рано радоваться и умиляться: ее тут без спросу собираются выдать замуж за местного принца.

Кто снял: Хироюки Морита, аниматор студии «Гибли», известной созданием шедевров Хаяо Миядзаки. Последний выступил тут исполнительным продюсером.

На что похоже: не столько на работы самого Миядзаки, сколько на выпущенный его студией «Шепот сердца» (1995), ответвлением от которого стало «Возвращение кота», первоначально замышлявшееся рекламной короткометражкой.

Кому понравится: убежденным кошатникам.