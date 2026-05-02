Очередная пора замахнуться на Вильяма нашего

Хотя на этом настаивает Айрин Кослет, автор книги «Настоящий Шекспир. Эмилия Бассано Уиллоуби», выпускница Лондонской школы экономики, которая более 20 лет занимается исследованием феминизма и борьбой за гендерное равенство. Благодаря ее книге старый литературный спор на тему «был ли Уильям Шекспиром?» вспыхнул с новой силой.

Текст: Алексей Алексеев

Это Уильям Шекспир или не Уильям Шекспир? Вот в чем вопрос

Фото: Beinecke Rare Book & Manuscript Library, Yale University

Кто теперь «настоящий» Шекспир

Книга Айрин Кослет «Настоящий Шекспир. Эмилия Бассано Уиллоуби» («The Real Shakespeare: Emilia Bassano Willoughby») выпущена издательством Pen&Sword Books 9 февраля 2026 года. 9 апреля она появилась на сайте Amazon.

Анонс на сайте стоит того, чтобы его процитировать целиком: «Был ли Шекспир белым мужчиной из города Стратфорд-на-Эйвоне? Споры о личности самого любимого поэта всех времен и “отца” англоязычного мира до сих пор не утихают. Поколения исследователей пытались развенчать миф о человеке из Стратфорда. Теперь, в этой интригующей и хорошо документированной книге, Айрин Кослет убедительно доказывает, что Шекспир был не мужчиной, а женщиной, темнокожей дамой еврейского происхождения, родившейся в семье придворных музыкантов, выходцев из Венеции, и “матерью” англоязычного мира. Ее звали Эмилия Бассано.

Основанная на переосмыслении часто упускаемых из виду исторических документов, эта проницательная, пугающая и глубокая книга предлагает обширные доказательства того, что Эмилия была автором канона. Это не просто книга, посвященная спору об авторстве. Это книга о положении женщин во времена Шекспира. В ней объясняется, что феминизм уже существовал в елизаветинской и якобинской Англии. Книга раскрывает не только то, что Шекспир была женщиной, но и то, что она защищала женщин. Она заново помещает Эмилию в контекст эпохи, исследуя отношения между Эмилией и королевой Елизаветой I. Читатель, прочтя эту книгу, почувствует удивление, преображение и переживет сдвиг парадигмы. Будьте готовы встретить следующую икону феминизма».

В общем, оказался их отец не отцом, а матерью. Так кто же она, Эмилия Бассано?

Фото: Pen & Sword History

Что известно об Эмилии Бассано

В посвященном масс-медиа блоге на сайте Лондонской школы экономики (London School of Economics and Political Science, LSE) Айрин Кослет, получившая в этом учебном заведении степень магистра по направлению «СМИ, коммуникации и развитие», описывает героиню своей книги так: «Темнокожая женщина, англо-венецианка марокканского происхождения, тайно исповедовавшая иудаизм».

Вот биография Эмилии Боссано в изложении Кослет: «Эмилия Бассано (Лондон, 1569–1645). Она была дочерью придворного музыканта из Венеции. После смерти отца, когда ей было семь лет, Бассано была отдана на воспитание в знатную семью в Англии, где получила образование очень высокого уровня. Юность она провела при английском дворе, будучи фавориткой королевы Елизаветы I, но затем была отлучена от двора и вынуждена была вступить в нежеланный брак в 1592 году. В 1611 году она опубликовала феминистскую теологическую поэму “Salve Deus Rex Judaeorum”. Ее связывают с Шекспиром с 1970-х, когда историк Альфред Лесли Роуз из Оксфорда обнаружил свидетельства того, что Бассано была любовницей покровителя театральной труппы Шекспира».

Фото: The British Academy

И дальше: «В 2013 году Джон Хадсон впервые выдвинул теорию о том, что Бассано была Шекспиром. В раннее Новое время женщинам было запрещено создавать пьесы и играть в театре. В целом им было запрещено писать литературные произведения для публикации и участвовать в общественной жизни. Хадсон предположил, что Эмилия Бассано взяла псевдоним, чтобы иметь возможность писать».

Если женщинам «в целом» было запрещено выпускать литературные произведения для публикации, то как получилось, что Бассано опубликовала свою поэму?

Признавая заслуги предшественников, Альфреда Лесли Роуза и Джона Хадсона, Айрин Кослет заявляет, что ей удалось добавить новые доказательства к их теории.

Посмотрим на некоторые из этих доказательств из ее книги.

Начнем с фамилии — Shakespeare. По мнению Кослет, это анаграмма. Переставляем буквы и получаем — She-a-Speaker. Никакой не Шекспир, а «она — рассказчик, спикер».

Еще доказательство. Беатриса из комедии «Много шума из ничего» по системе психологического тестирования «индикатор типов Майерс—Бриггс» (Myers—Briggs Type Indicator, MBTI) относится к тому же типу личности, что и Эмилия Бассано.

В пьесах Шекспира (пора ли уже закавычивать фамилию?) часто встречаются персонажи по имени Эмилия. Жена Эгеона и мать близнецов Антифолов в «Комедии ошибок». Второстепенный персонаж — придворная дама Гермионы в «Зимней сказке». Жена Яго в «Отелло». В «Тите Андронике» есть благородный римлянин Эмилий.

В «Венецианском купце» действуют друзья Антонио и Бассанио. Под этими двумя именами может скрываться один человек — дядя Эмилии и одновременно дед ее мужа, занимавшийся торговлей в Лондоне купец из Венеции Антонио Бассано.

Кроме того, Эмилия Бассано обладала хорошими знаниями о Венеции, откуда был родом ее отец. В 1582 году она совершила путешествие в Данию, останавливалась в замке Эльсинор (точнее, в замке Кронборг в городе Эльсинор). В Эльсиноре происходит действие трагедии Шекспира «Гамлет, принц Датский». Имя героини пьесы, Офелии, рифмуется с Эмилией. В Эльсиноре Бассано встречалась с двумя датскими дворянами — Георгиусом Розенкранцем и Петриусом Гильденстерном. Эти же фамилии носят персонажи «Гамлета». О путешествии Эмилии в Данию впервые рассказал Джон Хадсон в 2014 году (а не в 2013-м, как пишет Кослет) в книге с длинным названием «Смуглая леди Шекспира. Амелия Бассано Ланьер. Женщина, стоящая за пьесами Шекспира?» («Shakespeare’s Dark Lady: Amelia Bassano Lanier: the Woman Behind Shakespeare's Plays?») Амелия — альтернативная транскрипция имени Ланьер.

С Данией и Гамлетом складывается вроде бы неплохо, если бы не одна маленькая деталь. Легенду об Амлете, принце датском, можно прочесть в «Деяниях данов» Саксона Грамматика, написанных на рубеже XII–XIII веков, задолго до Шекспира и Бассано.

Фото: Victoria and Albert Museum

Айрин Кослет выдвигает и такое доказательство: если определенным образом сложить так называемый друшаутский портрет Шекспира (созданный гравером Мартином Друшаутом для сборника пьес Шекспира, опубликованного в 1623 году), он станет похожим на портрет Эмилии. К сожалению, в книге нет ни иллюстрации, подтверждающей данный тезис, ни объяснения того, как именно нужно портрет складывать.

Кослет утверждает, что Эмилия была не просто еврейкой, а темнокожей еврейкой, так как у нее были предки из Марокко. Выражаясь языком времен Шекспира, мавританкой, соплеменницей Отелло.

То, что на портрете Бассано, который помещен на обложку книги «Реальный Шекспир», изображена белая женщина, объясняется тем, что из-за предрассудков того времени нельзя было изобразить ее кожу черной, смуглой. Ее «отбелили», считает Кослет, так как в ту эпоху белая кожа считалась более красивой. Так что не только авторство, но и внешность Ланьер стали жертвой «западноцентричной и европоцентричной идеологии».

Зачем Айрин Кослет выясняла, кто автор произведений Шекспира

По словам исследовательницы, ее концепция опирается на следующие идеи. Первая — важность вопроса об авторстве. Кослет ссылается на эссе философа Мишеля Фуко «Что такое автор?», написанное в 1969 году. В нем Фуко упоминает Шекспира: «Проблемы же, встающие в связи с именем автора, оказываются куда более сложными: конечно же, если бы выяснилось, что Шекспир не родился в доме, который сегодня посещают, то это изменение, разумеется, не нарушило бы функционирования имени автора. Однако если было бы доказано, что Шекспир не написал сонетов, которые принимаются за его сочинения, это было бы изменением совсем другого рода: оно оказалось бы совсем не безразличным для функционирования имени автора. А если бы было установлено, что Шекспир написал “Органон” Бэкона просто потому, что произведения Бэкона и сочинения Шекспира были написаны одним автором, это было бы уже таким типом изменения, которое полностью меняло бы функционирование имени автора. Имя автора, стало быть, не есть такое же имя собственное, как все другие».

Второй важный компонент концепции — идеи индийского философа Гаятри Чакраворти Спивак. В своем эссе 1988 года «Могут ли угнетенные говорить?» Спивак развивала понятие «субалтерн» (представитель социальной группы, находящийся в подчиненном и угнетенном положении в капиталистической системе). Спивак утверждала, что субалтерны не только угнетены, но и лишены возможности заявить о своих интересах и быть видимыми. Кослет продолжает мысль так: «По этой причине возвращение утраченных в истории идентичностей имело бы эффект, подобный коперниковской революции: оно изменило бы наше мировоззрение и самовосприятие. Отсутствие самостоятельности женщин и чернокожих в историографии — это не аутентичная репрезентация, а скорее гендерный и расовый конструкт. Переосмысление истории означало бы не только восстановление женской и чернокожей идентичности, но и признание того, что эти идентичности часто играли ключевую роль в цивилизации и истории». Упоминание Коперника в этом контексте кому-то может напомнить польский фильм «Секс-миссия», в котором, согласно переписанной женщинами истории, Коперник был женщиной.

И, наконец, третья составляющая — «эффект Матильды». Термин был введен в 1993 году историком науки Маргарет Росситер. Название он получил в честь суфражистки и аболиционистки Матильды Джослин Гейдж, которая в эссе «Женщина как изобретательница» описала систематическое отрицание вклада женщин в науку, умаление значимости их работы и приписывание трудов женщин коллегам мужского пола.

Из этого откровенного признания автора книги можно сделать вывод, что она не делала выводы из собранных в ходе научного исследования фактов, а искала факты, подтверждающие заранее сформулированную теорию. Такой подход характерен для теорий заговора.

Что еще известно об Эмилии Бассано

Забавно, что в названии книги Кослет отсутствует фамилия Ланьер, под которой «настоящий Шекспир» прожила большую часть жизни. Бассано — девичья фамилия.

Зато в названии указана другая фамилия — Уиллоуби. В 1594 году была опубликована новелла в стихах «Авиза Уиллоуби». Автор — некий Генри Уиллоуби, предисловие написал Адриан Доррелл. Оба имени, возможно, ненастоящие. Книга хорошо известна шекспироведам, так как во вступительном стихотворении содержится первое независимое упоминание имени Уильяма Шекспира. Кроме того, в новелле действует персонаж «У. Ш.», то есть обладатель тех же инициалов. Этот У. Ш. дает советы другу Г. У. («Генри Уиллоуби»), как тому следует ухаживать за Авизой, главной героиней произведения.

В 2022 году Марк Брэдбиер в книге «Эмилия Ланьер как соавтор Шекспира» предположил, что «Авизу Уиллоуби» написала Эмилия Ланьер. Кослет полностью с ним солидарна.

Надо заметить, что биография Эмилии Ланьер довольно хорошо известна. Но в основном из одного источника — дневников астролога Саймона Формана. Она была его клиенткой.

Родилась Эмилия в 1569 году. Отец — Батист (или Батиста) Бассано —происходил из семьи музыкантов и был мастером по изготовлению музыкальных инструментов. Члены семьи Бассано приехали в Англию из Венеции в 1530-е и стали музыкантами при дворе короля Генриха VIII. Они продолжали этим заниматься при Эдуарде VI, Марии I и Елизавете I. Про мать Эмилии, англичанку Маргарет Джонсон, мало что известно. Зато есть данные, что у Эмилии была сестра Анджела.

Не вызывает сомнений, что предки Эмилии по отцовской линии были евреями. Многие ее родственники похоронены на еврейском кладбище рядом с монастырем Сан-Николо-аль-Лидо в Венеции. Имя ее отца — Батист («креститель») — может говорить о том, что он принял христианскую веру. Сама же Эмилия была крещена в церкви Святого Ботольфа в лондонском районе Бишопсгейт. Ее стихотворный сборник называется «Salve Deus Rex Judaeorum» («Слава Богу, Царю Иудейскому») Но если предположить, что «Венецианский купец» написала она, то как тогда понимать образ еврея Шейлока, главного антагониста пьесы?

Однако вернемся к биографии. Когда Эмилии было семь лет, ее отец умер. Девочку взяли в дом вдовствующей графини Кентской Сьюзен, девичья фамилия которой была Уиллоуби. Как у автора новеллы в стихах. У историков нет согласия в вопросе о том, удочерила ли вдовствующая графиня девочку или взяла в услужение. Затем Эмилия жила в доме графини Камберлендской Маргарет. Обеим женщинам она впоследствии посвящала стихи.

Когда Эмилии было 18 лет, скончалась ее мать. Вскоре после этого сирота стала любовницей Генри Кэри, первого барона Хансдон, лорда-камергера, двоюродного брата королевы Елизаветы. Барон Хансдон был старше любовницы на 45 лет. Он дарил ей украшения и установил пенсион в размере 40 в год (примерно соответствует современным 11,5 тыс.)

Фото: National Trust

Под патронажем барона Хансдона была создана театральная труппа «Слуги Хансдона». В 1594 году она стала известна под названием «Слуги лорда-камергера», пайщиком и драматургом которой был Уильям Шекспир.

Двумя годами ранее, в 1592-м, Эмилия Бассано забеременела. Лорд-камергер быстро выдал свою любовницу замуж за Альфонсо Ланьера. Родившегося сына Эмилия Ланьер назвала Генри. Муж обращался с Эмилией плохо, растрачивал деньги, полученные в качестве приданого.

Фото: National Portrait Gallery

В 1597 году Эмилия Ланьер несколько раз консультировалась с астрологом Саймоном Форманом. Тот имел привычку соблазнять своих клиенток и для этого подробно расспрашивал их о жизни, переводя разговор на тему секса. Свои успехи он записывал в дневник. В записи от 11 сентября он записал о Ланьер: «a hore & delt evill with him after» («шлюха и позже причинила ему зло»). Запись была сделана после того, как она отказалась с ним переспать.

В 1598 году Ланьер родила дочь Одиллию, которая умерла во младенчестве. В 1600-м Ланьер снова консультировалась с Форманом.

В 1611 году были опубликованы сонеты Шекспира. В нескольких упоминается «смуглая леди». Шекспироведы называли разных кандидаток на эту роль, в том числе и Ланьер. В дневниках Формана упоминается, что Ланьер была black, черной. Но у астролога был отвратительный почерк, так что некоторые исследователи полагают, что на самом деле он написал brave, смелая.

В 1613-м был опубликован стихотворный сборник Ланьер «Salve Deus Rex Judaeorum».

Дом-музей Уильяма Шекспира в Стратфорде-апон-Эйвон

88 Шекспиров

«Историки так и не смогли объяснить, как житель Стратфорда, полуграмотный ростовщик, смог достичь такого уровня эрудиции»,— заявила Айрин Кослет в интервью газете The Telegraph.

Судя по этому высказыванию, исследовательница не особо утруждала себя изучением биографий Шекспира, противоречащих ее убеждениям. Таких, например, как классическая «Шекспир. Биография» Питера Экройда. А из нее она бы узнала, что сын перчаточника Уильям Шекспир окончил грамматическую (среднюю) школу. И активно использовал знания, почерпнутые в школьных учебниках, в своих пьесах. Непонятно, почему уровень его эрудиции должен быть ниже, чем у получившей домашнее образование Эмилии Ланьер.

Тезисы Кослет о том, что в завещании Уильяма Шекспира не упоминаются книги, а его жена и дети (девочки) не умели читать, также давно разобраны теми шекспироведами, которые не гоняются за сенсациями и не пытаются подстроить факты под заранее разработанную теорию.

Даже если предположить, что пьесы Шекспира писал не «полуграмотный ростовщик», а кто-то другой, непонятно, почему Айрин Кослет не рассмотрела другие версии. Ведь ранее на роль «настоящего» Шекспира выдвигалось множество кандидатур.

Фото: National Portrait Gallery

В англоязычной «Википедии» в списке кандидатов на авторство произведений Шекспира насчитывается 88 позиций. А поименно список даже больше, так как по одной из теорий написанием пьес Шекспира развлекались монахи ордена иезуитов. Кроме них этим могли заниматься королева Англии Елизавета I, короли Эдуард VI и Яков I, мореплаватель и пират сэр Фрэнсис Дрейк, философ Фрэнсис Бэкон, драматург Кристофер Марло. Псевдонимом «Шекспир» прикрывались дворяне, путешественники, епископы, поэты и писатели, среди которых Даниэль Дефо, Мигель Сервантес. В их числе даже автор «Утопии» сэр Томас Мор. «Шекспиром» могла быть жена Уильяма Энн Хэтэуэй или — хотя бы предположительно — его невеста Энн Уэйтли.

С анаграммой тоже неоднозначно. До того как Кослет предложила свою расшифровку «She-a-Speaker», иракский историк и литератор Сафа Хулуси выдвинул свою версию. Однажды, в период правления королевы Елизаветы I, у берегов Англии потерпел крушение арабский торговый корабль. Спасся один человек. Его, мокрого, изможденного и голодного, приютили жители ближайшей деревни. Он быстро освоил английский, да так хорошо, что вскоре начал писать на нем прекрасные сонеты и пьесы. Звали его шейх Зубайр. На английский манер — Шекспир.

59 наводнений, 108 растений

У Эмилии Ланьер есть серьезное преимущество перед многими конкурентами на звание настоящего Шекспира. Она прожила дольше, чем Уильям Шекспир из Стратфорда-на-Эйвоне. Так что теоретически все-таки могла написать все его произведения.

Но в пьесах, подписанных «Уильям Шекспир», есть много деталей, которые противоречат теории Кослет, потому что могли быть близки «полуграмотному ростовщику» из Стратфорда, но не Эмилии Ланьер. В пьесе «Как вам это понравится» часть действия происходит в Арденском лесу. Лес Арден или, скорее, то, что от него осталось, находится рядом со Стратфордом. Девичья фамилии матери Уильяма Шекспира — Арден.

Весной, когда таял снег, река Эйвон, на которой стоит город Стратфорд, выходила из берегов, так что переправа с одного берега на другой становилась опасной для жизни. В пьесах Шекспира 59 раз упоминается река, причем в 26 случаях — разлив реки. Подобных частых упоминаний нет ни у какого другого драматурга той эпохи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Перчатки в экспозиции дома-музея Шекспира – указание на профессию его отца

Фото: Алексей Алексеев, Коммерсантъ

В пьесах Шекспира много раз упоминаются перчатки. Реплика Меркуцио из «Ромео и Джульетты»: «Ну, твое остроумие растягивается, точно лайка; из одного дюйма можно его расширить до локтя». Реплика миссис Куикли из «Виндзорских проказниц»: «Это который же Слендер? Уж не тот ли, что носит большую бороду? Широкую и круглую, как нож у перчаточника?» Кому в голову скорее бы пришли такие сравнения — дочери придворных музыкантов или сыну перчаточника?

Разница между Уильямом Шекспиром из Стартфорда и многими другими «Шекспирами» особенно заметно проявляется в том, что в текстах пьес много указаний на то, что их писал человек, выросший в сельской местности, а не в Лондоне.

Отрывок диалога из второй части пьесы «Генрих IV»:

«Деви.

Да, вот еще, сэр, чем же мы засеем ту большую пашню — пшеницей?

Шеллоу.

Да, красной пшеницей, Деви».

Монтекки о своем сыне Ромео в «Ромео и Джульетте»:

«Но он непроницаем для расспросов

И отовсюду так же защищен,

Как червяком прокушенная почка,

Которая не выгонит листа

И солнцу не откроет сердцевины».

Могло ли такое сравнение прийти в голову жителю Лондона?

Автор пьес хорошо знаком с работой садовника — обрезкой, прививкой, подкормкой. В его произведениях упоминается 108 различных растений. В «Гамлете, принце Датском» один из цветков в гирлянде Офелии назван crow-flower. И житель Лондона, да и большинство англичан, использовали бы другое название цветка — ragged robin. Crow-flower — диалектизм, который использовал бы только житель графства Уорикшир. Стратфорд-на-Эйвоне находится в этом графстве. Цветок под названием «сердечник луговой» большинство англичан назвали бы lady’s smock. Житель Уорикшира сказал бы, что это cuckoo-flower. Именно так он назван в «Короле Лире».

Айрин Кослет обнаружила имена родственников Эмилии Ланьер в «Венецианском купце». Но в других произведениях Шекспира можно найти имена, хорошо знакомые «сыну перчаточника» и «полуграмотному ростовщику». Деви в «Генрихе IV» произносит фразу: «Очень прошу вас, сэр, поддержите Уильяма Уайзора из Уипкота против Климента Перкса из Хилля». Отец Уильяма Шекспира был в деловых отношениях с двумя торговцами шерстью — Джорджем Уайзором из Вудменкота (местное произношение — Вункот) и Перксом «с холма» (hill).

Как уже понятно, у версии о том, что произведения Уильяма Шекспира написал Уильям Шекспир, достаточно много доказательств. Шекспиру из Стратфорда не повезло только в том, что он родился мужчиной с белым цветом кожи.