«Цифровой культурный код» России покажут в Историческом музее

15 мая в Историческом музее откроется четвертая ежегодная выставка проекта «СВОЯСИ» — «Традиции будущего». В экспозиции примут участие 100 художников, дизайнеров и мастеров со всей России. Куратором проекта стала Наталия Юстицкая.

Выставка исследует фундаментальные понятия русской культуры — земля, хлеб, слово, время, вечность,— пользуясь языком современного искусства. В экспозиции соседствуют техники традиционного ткачества и резьбы по дереву, цифровое искусство, видеоарт, звуковые и световые инсталляции, а также работы ольфакторных художников. Мультимедийный раздел посвящен вопросу о том, можно ли оцифровать вечность, и представит работы нейросети, обученной на сказках, былинах и образцах деревянного зодчества.

Выставка выйдет за пределы музейного пространства: работы цифровых художников проекта VozDooh параллельно будут демонстрироваться на пяти медиафасадах Москвы, в том числе в аэропорту Внуково. Среди авторов — Антон Фролов, Виктор Новиков, Эдуард Мишкин, Дмитрий Рытяев, Лиза Волгина, Ольга Землянухина, Влада Ружицкая и другие.