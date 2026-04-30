Записи о детях в загранпаспортах уйдут в прошлое

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который с 1 января 2027 года отменяет внесение сведений о несовершеннолетних в бланки паспортов старого образца и госпошлину за эту процедуру. Из Налогового кодекса исключается норма о сборе в 500 руб. за изменение документа.

Необходимость в таких записях отпала после того, как с 20 января 2026 года дети получили право выезжать за границу только по собственному загранпаспорту. Отметка в паспорте родителя перестала давать такое право, и ряд государств, в частности Кипр и Литва, уже отказывали во въезде при ее наличии без отдельного удостоверения личности ребенка.

Пояснительная записка к закону указывает на крайне низкий спрос: ежегодно за услугой обращаются около 2,5 тыс. человек, а за пять лет данные о детях внесли лишь в 1,3 тыс. новых и 305 ранее выданных паспортов — это 0,43% от всех заявлений на детские документы. Оформление детского загранпаспорта сроком на 5–10 лет сейчас стоит 1–3 тыс. руб.

Милена Двойченкова