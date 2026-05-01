В Турции из-под завалов театра извлекли двухметровую Афину

В древнем городе Лаодикея на западе Турции археологи обнаружили мраморную статую Афины высотой около двух метров. О находке в комплексе Западного театра объявил министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой.

Изваяние лежало в щебневой засыпке за внешней стеной сцены. Голову божества пока не обнаружили. Скульптура из белого мрамора задрапирована в тонкий пеплос и плащ, на груди размещена эгида с головой Медузы и змеями. Складки ткани проработаны с высокой детализацией, однако задняя часть фигуры осталась незаконченной — статуя была рассчитана исключительно на фронтальный обзор между колоннами сооружения.

Театр, датируемый II веком до н. э., служил декорационной площадкой для гомеровских эпосов. Среди сюжетов, украшавших комплекс,— сцены из «Одиссеи»: встреча с циклопом Полифемом и морским чудовищем Сциллой. Появление образа Афины в Лаодикее эксперты связывают не только с военной сферой, но и с ремесленными традициями города, славившегося обработкой текстиля. Стиль работы относят к эпохе римского императора Августа.

Милена Двойченкова