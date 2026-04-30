Лондонский овощной оркестр сыграл классику на моркови и батате

В лондонском зале Clapham Grand вместо скрипок и виолончелей зазвучали морковь, кабачки и сладкий картофель. Квартет музыкантов исполнил «Маленькую ночную серенаду» Моцарта на инструментах, вырезанных из свежих овощей.

По словам тромбониста Патрика Джонса, морковь звучит как флейта: «Люди не ожидают, что овощи будут звучать как музыка, но вы можете услышать каждую ноту. Она мелодична и чиста». Группа, основанная бывшим биохимиком Тимом Кренмором, гордится тем, что ее инструменты на 100% состоят из овощей и не имеют даже кларнетных или саксофонных мундштуков. Кренмор научился делать морковные блокфлейты после спора с другом, а позже привлек к проекту выпускников Королевской академии музыки.

После концерта овощи не выбрасывают: их моют, нарезают и обжаривают во фритюре или отправляют в компост. В апреле 2025 года оркестр выступал в Виндзорском замке, где король Карл III сыграл с ними на морковной губной гармошке. А рождественское видео группы в декабре 2024 года набрало более 11 млн просмотров.

Милена Двойченкова