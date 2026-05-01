Вышла книга с сотнями паспортных фотографий мировых звезд

В издательстве Phaidon вышла книга «Фото на паспорт: неожиданный архив портретов знаменитостей». В книге собраны около 800 фотографий всемирно известных людей, сделанные в период с середины 1950-х по 2019 год. Что необычно, сняты они были в обычном лондонском фотоателье, когда героям срочно нужно было сделать фото на документы.

Автор книги — Филипп Шарки, сын основателя и совладелец лондонской фотостудии Express Photos, которая и делала все эти снимки в период своего существования с 1953 по 2019 год. Архив «звездных» фотографий стал своеобразной летописью фотостудии, многие фотографии сопровождаются небольшими историями о том, при каких обстоятельствах та или иная знаменитость посетила студию. Сюда заходили, и многие не один раз, Шон Коннери, Джоан Коллинз, Мухаммед Али, Кейти Перри, Мик и Бьянка Джаггер, Арнольд Шварценеггер, Мадонна, Билл Мюррей, Ури Геллер, Кейт Уинслет, Джордж Майкл, Стинг, Бобби Уомак, Тильда Суинтон, Дэвид Хокни и другие. Такая популярность студии среди звезд объясняется тем, что она располагалась в центре Лондона, на Оксфорд-стрит, неподалеку от посольства США и дорогого универмага Selfridges. И в отличие от других студий она уже в 1950-е годы гарантировала готовое фото всего за 5–10 минут.

Алена Миклашевская