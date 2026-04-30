Подводные динамики оживляют гибнущий риф у Ямайки

У северных берегов Ямайки дайверы включают подводные колонки, чтобы спасти разрушающийся риф. Итальянский художник Марко Баротти пять лет назад увлекся гипотезой, что звук способен вернуть жизнь мертвому рифу: здоровый коралловый массив полон щелчков и хрюканья, а умирающий — безмолвствует.

Теперь его команда опускает на дно динамики, которые 14 часов в сутки транслируют запись здорового рифа. Эффективность доказана: на Большом Барьерном рифе всего за шесть недель популяция рыб удвоилась, а число видов выросло на 50%.

Рифы занимают 1% дна, но дают приют 25% морской жизни, а с середины прошлого века потеряна примерно половина из-за перегрева — океан забирает 90% избыточного тепла от сжигания топлива. В 2023-м морская тепловая волна в Карибском море обесцветила кораллы, оставив лишь скелеты.

Милена Двойченкова