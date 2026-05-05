Итальянцы в Арктике

Экспозиция в Музее истории ВВС Италии (Museo Storico dell’Aeronautica Militare, MUSAM) в Винья-ди-Валле под Римом под названием «Два взгляда на Арктику в сопоставлении» (Due sguardi sull’Artico a confronto) посвящена столетию первого полета над Северным полюсом.

Текст: Елена Стафьева

Два взгляда принадлежат двум итальянцам. Первый — легендарному конструктору дирижаблей и полярному исследователю Умберто Нобиле, который 100 лет назад, 12 мая 1926 года, вместе с «Наполеоном северных широт» Руалем Амундсеном и американским бизнесменом и исследователем Антарктики Линкольном Элсуортом, первым в мире пролетел на построенном им дирижабле «Норвегия» над Северным полюсом и получил за это звание генерала. Второй — фотографу Энцо Барракко, который побывал в Арктике в прошлом году, а теперь выступил куратором выставки. Организована экспозиция при поддержке компании Prada в рамках ее программы океанической грамотности Sea Beyond, одним из послов которой Энцо Барракко и является.

Идея выставки в том, чтобы, сопоставив два взгляда на одни и те же пространства, показать, как изменилась за 100 лет арктическая природная система. Первая ее часть — фотографии 1926 года, которые были сделаны во время экспедиции Нобиле, и потом хранились в архиве исторического управления ВВС Италии. Вторая — снимки Барракко 2025 года во время экспедиции на Аляску и за Полярный круг при деятельном участие Prada Sea Beyond. Представленные вместе, они складываются в общую картину тех изменений, которые произошли в полярном пейзаже (и полярной экосистеме) за последние 100 лет. В день открытия выставки была представлена и книга фотографий Барракко «The Fight of the Forest: Alaska».

Исторический контекст вокруг фигуры генерала Нобиле вполне примечателен и сам по себе. Первое путешествие 1926 года стало вполне триумфальным, но после него, однако, между Умберто Нобиле, конструктором, пилотом и капитаном корабля, и Руалем Амундсеном, начальником экспедиции, возникло напряжение из-за того, кто же должен считаться главным архитектором успеха. Притом что в муссолиниевской Италии Нобиле был объявлен главным героем. К тому же само первенство экспедиции на «Норвегии» оспаривалось американскими пилотами Ричардом Бэрдом и Флойдом Беннеттом, но в итоге все-таки было признано.

Вторая экспедиция, 1928 года, для которой Нобиле построил новый, модернизированный дирижабль «Италия» и уже сам стал ее начальником, закончилась трагически. «Италия» потерпела крушение, одна часть экипажа пропала без вести вместе с дирижаблем, а вторая во главе с Нобиле оказалась на льдине в ожидании помощи.

Норвежец Амундсен вылетел на их поиски на самолете — и пропал над Баренцевым морем; другой, шведский летчик Эйнар Лундборг, смог посадить свой двухместный самолет на лед и вывез Нобиле. А остальных оставшихся в живых членов его экипажа спас советский ледокол «Красин».

Сначала Нобиле попал под общественное осуждение за то, что, будучи капитаном, бросил свою команду и спасся первым, а потом и вовсе под разбирательства, инициированные муссолиниевским правительством. И хотя позднее все обвинения были сняты, сам он мучился чувством вины до конца жизни.

История была настолько громкой, а развернувшееся в 1920-е глобальное арктическое соперничество настолько острым, что даже Владимир Маяковский написал в 1928 году стихотворение «Крест и шампанское». В названии речь шла про крест, переданный экспедиции папой римским для установки на Северном полюсе, что предполагалось отметить шампанским. У Маяковского вся канва событий максимально идеологизирована в полном соответствии с тогдашним политическим контекстом: «Европа гибель предвещала нам по карте, мешала, врала, подхихикивала недоверчиво, когда в неведомые океаны Арктики железный “Красин” лез, винты заверчивая».

Спустя 40 лет был снят масштабный художественный фильм «Красная палатка»1969 года — в красный цвет выжившие выкрасили единственную оставшуюся после крушения палатку, чтобы она была заметней с воздуха. Это последняя режиссерская работа Михаила Калатозова, апофеоз международных амбиций кинематографа СССР. Питер Финч играл в нем Умберто Нобиле, Шон Коннери — Руаля Амундсена, Никита Михалков — летчика Бориса Чухновского, Эдуард Марцевич — метеоролога Финна Мальмгрена, а Клаудия Кардинале, чей тогдашний муж был продюсером всего проекта,— его вымышленную подругу Валерию.

Выставка открыта до 31 мая.