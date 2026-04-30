В издательстве «Альпина нон-фикшн» вышла «Книга Уткина: Мы тут жизнь живем» — сборник статей легендарного спортивного журналиста, а также текстов его друзей, написанных специально для книги. Weekend публикует отрывок, посвященный уходу Василия Уткина с НТВ в 1999-м, и его статью о поэзии.

«Книга Уткина: Мы тут жизнь живем», составитель Станислав Гридасов. Альпина нон-фикшн, 2026

«Книга Уткина: Мы тут жизнь живем», составитель Станислав Гридасов. Альпина нон-фикшн, 2026

Фото: Альпина нон-фикшн

Отстранение

Из воспоминаний Василия Уткина

1999 год, нас выдвинули на ТЭФИ по итогам работы «Футбольного клуба» на чемпионате мира. Я вообще никогда не сожалею о наградах и не вожделею их, но то, что именно эта программа не получила ТЭФИ, мне обидно до сих пор. Я со многими людьми сталкивался, которые говорили мне: именно в этот момент футбол их торкнул. В сущности, это был лучший проект, который мы сделали. Нам тогда охренительно повезло — почему-то дали пользоваться картинкой, хотя НТВ не показывал чемпионат мира. Так вот, церемония, ТЭФИ получаем не мы, а документальный фильм про парашютистов в Екатеринбурге. Почему они? Дай им Бог удачи, я слышал, что фильм хороший, хотя и не видел. Помню, что как раз в день церемонии у меня умерла кошка, которая жила у нас дома почти 20 лет. Ее звали Чемпи — она жила у нас с Олимпиады-80. В понедельник я пришел на работу, и Бурков сказал: «Извини, Вася, но ты больше не ведущий "Футбольного клуба"». Он объяснил это решением начальства. Не знаю — чьего именно, но вообще такие решения входили в компетенцию Олега Добродеева.

На НТВ никогда не сдавали своих

В понедельник руководство канала НТВ сняло с эфира футбольного комментатора Василия Уткина — ведущего самой популярной у болельщиков спортивной программы «Футбольный клуб». Считалось, что эта отставка стала следствием давнего конфликта между ведущим и московским «Спартаком», руководство которого отказывалось общаться с «Футбольным клубом», пока в нем работает Уткин. Вчера Василий Уткин рассказал обозревателю «Ъ» Андрею Семьянинову об истинных причинах случившегося.

Телезрители убеждены, что отставка стала следствием конфликта Уткина со «Спартаком». Это так?

Нет, я ее не связываю с конфликтом со «Спартаком». Вокруг тележурналистики всегда плетутся интриги; у НТВ всегда были влиятельные враги, так что давление на ведущих канала — величина постоянная. Но на НТВ никогда не сдавали своих, вряд ли это произошло в моем случае.

Руководство канала считает, что у программы падает рейтинг вне зависимости от того, даем мы информацию о «Спартаке» или нет. В связи с этим ведущий программы снят с эфира. На канале новый генеральный продюсер. У него новый взгляд на то, какое место в нем должен занимать спорт.

Я с сожалением констатирую, что спорт и, в частности, футбол находятся в глазах руководства российских телеканалов — не только НТВ — на далекой периферии. Спортивные редакции сами по себе, все остальное тоже само по себе. Не могу объяснить, почему, например, программа «Про это» выходит по субботам в эфир раньше «Футбольного клуба». У нее рейтинг выше? Вроде бы все должно быть наоборот: у футбола своя аудитория, у «Про это» — своя, но болельщики хотят узнать результаты тура, посмотреть фрагменты и лечь спать, в то время как аудитория «Про это» готова ждать и до ночи...

Ведь ни одно телешоу, ни одна программа не дает столько — термин другого ведущего «Футбольного клуба», Савика Шустера,— живых эмоций. Редко кто сейчас вспомнит ведущих новостных передач, например, 1960-х годов, но все помнят Озерова. Почему? Потому что он озвучивал спортивные трансляции, то есть воспринимался аудиторией в тот момент, когда она переживала живые эмоции.

Уходит ведущий или закрывается весь «Футбольный клуб»?

Бурков считает, что «Футбольный клуб» — это авторская программа, которая теперь должна сменить название. Я это рассматриваю скорее как моральную поддержку, так как не называю «Футбольный клуб» своей передачей. И думаю, что с ней все будет хорошо, поскольку осталась команда, которая способна делать качественный продукт.

Вы информированы, кто будет новым ведущим «Футбольного клуба»?

Насколько я знаю, сейчас рассматриваются две кандидатуры — Владимир Маслаченко и Савик Шустер, причем последний, видимо, о случившемся ничего не знает: он сейчас за границей. Уверен, для него, как и для Маслаченко, это известие станет шоком.

Насколько мне известно, вы высказывали мнение, что оптимальная кандидатура нового ведущего — Георгий Черданцев?

Георгий — лучший журналист «Футбольного клуба», который знает эту программу изнутри. Он ее сможет делать. Маслаченко и Шустер — отличные, глубоко понимающие футбол комментаторы, но они никогда не делали эту программу.

Им легче теперь будет работать со «Спартаком»?

Что «Спартак» хотел, то и получил — меня нет. Но отмечу: неправда, что игроки хотели того же. У меня хорошие отношения с большинством футболистов спартаковской основы. Например, после финала Кубка СНГ я, сильно выждав, зашел в раздевалку к Юрану — знаю, что он уходит позже остальных. Поговорили. После этого Юрану внутри клуба попробовали запретить со мной общаться, и вот он все равно при встрече сказал мне, что готов к интервью в любой день. С другими игроками, к примеру, я неоднократно возвращался после игр «Спартака» вместе — они меня подвозили до метро... Нет у меня с ними трений.

Пресс-атташе ФК «Спартак» (Москва) Александр Львов: Надо уметь уважать людей, с которыми работаешь.

Известие об отстранении Василия Уткина от эфира не доставляет нам радости. Для «Спартака» в конфликте с Уткиным не стояло задачи отомстить за что-то или чего-то добиться. Уткин — способный телевизионщик, но в моем понятии умение хорошо рассказывать об увиденном — только часть профессии журналиста. Надо уметь уважать людей, с которыми работаешь.

Было время, когда я считал Василия лирически настроенной личностью, но после того, как на «Спартак» вообще и на Олега Романцева в частности было вылито много грязи, мы отказались общаться с «Футбольным клубом», пока там работает Уткин. У нас есть принцип: мы уважаем тех, кто уважает нас. «Спартак» критиковали многие СМИ — но никто не переходил некие границы и ни с кем, кроме «Футбольного клуба», мы не разорвали отношения. И это не позиция пресс-атташе Львова, а позиция всего «Спартака» — возмущены передачей были тренеры, футболисты, да и, думаю, многие телезрители.

Я даже не знаю, связан уход Уткина как-то с нашим конфликтом или нет. Радости это, повторяю, никому из «Спартака» не принесло. Нет желания плясать у костра и кричать, что мы победили: у «Спартака» соперники — футбольные команды, а не журналисты.

Олег Романцев: Я эту программу просто не смотрел.

Откровенно говоря, я узнал об этом скандале только после того, как о нем рассказал Александр Львов. Он сам является профессионалом и очень предан своей работе, что я уважаю во всех людях. Скандал начался далеко не с «Кошице». После определенных комментариев, не только в отношении «Спартака», но и меня лично, я эту программу просто не смотрел. Я даже не знал, что она существует, пока ко мне не пришел Львов. Я думаю, что если бы у Уткина было профессиональное отношение к работе, то никакого конфликта бы не было.

Гендиректор НТВ Олег Добродеев: У «Футбольного клуба» низкий рейтинг.

Наше решение о снятии Уткина с эфира связано с тем, что у «Футбольного клуба» очень низкий рейтинг. Но это совершенно не говорит о том, что футбол на канале душат. Поклонники игры могут не беспокоиться. Футбола в будущем году будет значительно больше. Будет и специальная футбольная передача на основном канале. Как она будет называться, пока не знаю. Это прерогатива нашей спортивной редакции. Вести передачу, скорее всего, будут Владимир Маслаченко и Савик Шустер. У нас уже есть концепция футбольной передачи, которая, на наш взгляд, позволит поднять ее рейтинг и существенно увеличить аудиторию.

Доля аудитории и рейтинг программы «Футбольный клуб» были очень незначительны. Мы устойчиво проигрывали эту позицию на протяжении года другим каналам. Но есть, на мой взгляд, более существенная вещь. Как руководитель компании, я обязан следить за интонационной чистотой программ, которые выходят на канале. Я не могу позволить себе такую роскошь, как порвать в одночасье информационные отношения с Кремлем и КПРФ одновременно. Если я допустил подобную ситуацию, обеднив тем самым информационную палитру НТВ,— это моя проблема. Мы имеем дело с похожей ситуацией. Я не считаю, что спортивное вещание НТВ должно являться полем борьбы спортивных амбиций. Когда используют эфир для личных споров с кем бы то ни было, это всегда отрицательно сказывается на программе, в том числе и на рейтинге.

«Ъ», 2 июня 1999

[…]

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Василий Уткин в офисе Издательского Дома «Коммерсантъ» на улице Врубеля, 1999 Фото: Коммерсантъ / Сергей Михеев / купить фото Василий Уткин возле Издательского Дома «Коммерсантъ» на улице Врубеля, 1999 Фото: Коммерсантъ / Сергей Михеев / купить фото Василий Уткин в офисе Издательского Дома «Коммерсантъ» на улице Врубеля, 1999 Фото: Коммерсантъ / Сергей Михеев / купить фото Следующая фотография 1 / 3 Василий Уткин в офисе Издательского Дома «Коммерсантъ» на улице Врубеля, 1999 Фото: Коммерсантъ / Сергей Михеев / купить фото Василий Уткин возле Издательского Дома «Коммерсантъ» на улице Врубеля, 1999 Фото: Коммерсантъ / Сергей Михеев / купить фото Василий Уткин в офисе Издательского Дома «Коммерсантъ» на улице Врубеля, 1999 Фото: Коммерсантъ / Сергей Михеев / купить фото

Лытдыбр

Амели приходила и придет еще!

Василий Уткин

Помните этот фильм? Когда Амели подбрасывает постаревшему мальчику, некогда жившему в ее теперешней квартире, коробочку с его мальчишескими сокровищами — картинки там, шарики всякие, фигурку велосипедиста? Со мной на днях произошел аналогичный случай.

Была у меня когда-то трогательно-смешная книжка, купил ее, как сейчас помню, в «Союзпечати» на Курском вокзале. Я еще в институте учился. Простая бумажная книжка дурацкая — в советское время таких много издавали, называлась «Стихи армейских и флотских поэтов». Я думаю, что, помимо авторов и, возможно, их подчиненных (армия ведь дело суровое), я был единственным ее покупателем.

Кстати, лично я не знаком до сих пор ни с одним ни армейским, ни флотским поэтом. Хотя буквально искал их по жизни. Познакомился с одним бельгийским поэтом-песенником, но и только. И только...

Мы с Федоровым тогда жадно книжку эту прочитали. Была даже у нас дискуссия по некоторым поэтам — какие они: армейские или скорее все же флотские... Спорили минут пятнадцать, потом спорить уже сквозь хохот было невозможно.

Я периодически вспоминал об этой книге, будучи уверенным, что она ко мне никогда уже не вернется. Книга до умиления нелепых стихов. Нам, студентам-филологам, да еще в то время, когда только-только начали издавать хорошие книжки, было в кайф проредить Андрея Белого с Максом Волошиным вот таким вот альманашиком...

И вдруг днями тут прихожу на работу, а мои «армейские и флотские» лежат у меня на столе. Это абсолютно необъяснимо! Я не представляю, откуда они могли выпрыгнуть. Приходила Амели. Не иначе.

Собственно, я хочу в порядке разделения радостей офтопно подарить вам мое любимое стихотворение из этого сборника. Кстати, именно о произведениях этого поэта мы спорили, отнести его к армейским или флотским. По некоторым особенностям рифмовки можно было предполагать даже артиллерийство в нем...

Вот оно.

Игорь Ядыкин

Как ни плавно нажму выключатель,

Ты услышишь его и во сне.

И в наброшенном наспех халате

Выбегаешь босая ко мне.

И шинель протрезвонит ключами —

Сонным всплеском в морях тишины.

И сольются, шурша, за плечами

Две порывистых теплых волны.

Мне б забыть на сегодня о части

И что я замполит-политрук,

И поплыть по течению к счастью,

По течению любящих рук...

Ну а я, торопясь и неловко,

Вместо чутких, заботливых слов

Прошепчу, что ушел в самоволку

Этой ночью ефрейтор Петров.

Блеск...

С более могучей поэзией я сталкивался только позднее, когда работал во «Взгляде» и на телевидение еще приходили письма. Это сейчас конфы-форумы, а тогда письма писали. Рукой. Бумажные. Приносили их в редакцию в мешках, и все обязательно прочитывались, потому что «Взгляд» был специфической программой, про людей, и иногда по письмам снимались впоследствии занимательные сюжеты. В программу Александра Любимова «Красный квадрат» (она выходила, помню, по субботам, в районе пяти вечера) пришло письмо от какой-то славной старушки со стихами. Она сообщала, что вообще пишет стихи (стишки — называла себя стишкисткой, вот тоже вспомнилось), и вот, в частности, несколько стихотворений посылает своему любимому телеведущему.

Там было несколько политических строф, что-то о жизни — и одно стихотворение непосредственно про передачу «Красный квадрат». Начиналось оно с четверостишия:

Я приехала с дачи,

Телевизор включила —

И конец передачи

Твоей получила.

Дальше не помню.

К чему я это рассказываю? Ну как же. Дело есть. Амели, дорогая, если тебе вдруг где-то попадется это письмо — не выбрасывай, принеси мне его, пожалуйста. Я тебе буду по гроб жизни благодарен!

Sports.ru, 13 июля 2007