Грачи прилетели, мам

— А что будет, если грачи не прилетят? Весна не наступит?

— Они всегда прилетают, Маш. Даже когда их не ждут.

Март, 2021

Мы сидим на скамейке Тверского бульвара. Спина Есенина недовольно повернута к нам. Он (Есенин) как будто бы показывает своим видом, что замужняя женщина и женатый мужчина не могут вот так сидеть и разговаривать, если в их паспортах стоят штампы с именами других людей.

Напротив сидят девочки-школьницы. Мимо проходит пожилой мужчина и останавливается посмотреть уличную выставку. Мы пьем кофе, стаканчики горячие, мы быстро ставим их на скамейку, чтобы не обжигаться.

— Ну давай, за десять лет знакомства.

Мы чокаемся стаканчиками, отпиваем по глотку и снова ставим их на скамейку.

— Как ты вообще?

— Ничего. Работа. Сын. А у тебя?

— Тоже. Работа. Дочь.

— Супер.

Мы говорим про книги, про море, где когда-то познакомились, про московские бульвары с их завсегдатаями и почему-то про рецепты мяса и аденоиды третьей степени.

Наступает время расходиться по работам, и он провожает меня в сторону Тверской. Мы молча идем, и никто не думает о своем. Каждый из нас громко не думает о своем.

— Ну пока,— равнодушно говорю я ему, когда мы подходим к светофору.

— Пока,— так же равнодушно отвечает он.

Мы по-дружески обнимаемся, потому что это кажется логичным. И замираем в этой позе. Мы стоим так минуту, две, три, десять… Светофоры сменяют друг друга, бегущий человечек переходит в стоящего, стоящий меняет цвет и начинает бежать, и так без конца, а мы стоим и нестерпимо громко молчим. Это когда-то закончилось, и мы молча разошлись в разные стороны улицы. Оба по нечетной стороне.

***

Я варю макароны. Забрасываю их в кипяток. Вода в серебряной кастрюле бурлит и отчеканивает в моей голове музыку, звучавшую в клубе на море в момент, когда мы познакомились. Почему тогда в изящных конвульсиях бился Роберт Смит с его Never Enough, я не знаю, но сейчас макароны, точно в танце, повторяют наши тогдашние движения. Мы просто стояли несколько минут, и я до сих пор вспоминаю запах его шеи. Понимаю, что закончились капли от насморка для сына и бабушка просила утром купить лимон. Нужно бежать в аптеку и круглосуточный магазин, потому что уже поздно. Оставляю мужа приглядывать за макаронами, натягиваю джинсы на шорты, набрасываю куртку на домашнюю рубашку и выскакиваю на улицу. Наушники. Главное, что в кармане наушники. Пока покупаю запланированное, успеваю четыре с половиной раза послушать Never Enough. Это достаточно, чтобы можно было жить дальше.

***

Мы танцуем. Мы снова танцуем. Мы стоим, уткнувшись друг в друга, медленно покачиваясь по кругу. Номер в отеле, который мы сняли, выходит окнами на Настасьинский переулок. Мы не пошли на работу. Я отвела сына в сад, поехала в сторону офиса и вышла на Тверской, где мы встретились. Как старые коллеги, мы шли в сторону отеля, разговаривая о погоде, цепляясь ботинками за соль, насыпанную на тонкий слой льда. Мы договорились, что ничего не будет. Ничего не будет. Мы просто потанцуем. Поговорим. Выпьем чаю. А потом соберемся и разойдемся навсегда в разные стороны. Так бы и случилось. Но рубашка. Он гладил меня по спине, и рубашка зацепилась за его руку. Как-то неловко. Не нужно было надевать офисную рубашку. Но я отвела сына в сад и пошла на работу. Как всегда.

— Как день? — спросил вечером муж.

— Супер,— ответила я,— забрасывая в стиральную машину вещи. Особенно рубашку.

Март, 2026

— Как можно скрывать роман пять лет, Маш?

— Никак,— отвечаю я подруге. Она рассказывает про своего коллегу, к которому в офис пришла жена и вылила на него вазу с цветами. То есть вылила она, конечно, воду, а цветы падали ему на плечи. Ужасно пошлая история. Мне неприятно и неловко такое обсуждать, но подруга очень впечатлена этим.

— Вот ты бы могла изменить?

— Зачем? — отвечаю я.— Хочешь изменить, уходи и иди к другим.

— А быт?

— Быт.

Мой быт остался прежним. И запах мужчины, в шею которого я впервые уткнулась много лет назад, остался прежним. И другой жизни я не хочу.

***

Мы не пошли на работу. Мы встретились на Тверской и отправились гулять. Мы пили кофе в честь пятнадцати лет знакомства, говорили про новую выставку, сидели в кафе. И потом как-то ненавязчиво дошли до Третьяковки.

— Пойдем? Как в детстве? — спросил он, как будто у нас с ним было одно на двоих детство.

— Пойдем.

Мы ходили по залам, почему-то держась за руки. Я никогда не держала никого за руку в музее, даже сына, когда он был маленьким. А сейчас мы почему-то шли так, синхронно рассматривая картины.

Мы ничего не видели, кажется, ни картин, ничего. И, наверно, ничего не соображали. Мы стояли напротив Саврасова и почему-то смеялись. Как вообще можно смеяться у картин Саврасова? Это же несовместимо, как любовь и страсть, например.

— Это «Грачи прилетели»,— услышала я знакомый голос, как будто в моей голове.

За нашими спинами стоял мой сын. Я же наверняка должна была знать, что у них сегодня экскурсия в Третьяковку. Я ведь не могла этого не знать. Я должна была…

— Что? — как будто не в себе произнесла я, так и держа его за руку.

— Это «Грачи прилетели»... мам.