Паркинсон по пунктам

На премьере спектакля-исследования о том, как тело говорит с болеющим, побывал Weekend.

Текст: Ольга Алленова

Спектакль «Пункт 64. Паркинсон» построен вокруг одного героя — человека, который узнал, что у него тяжелая и неизлечимая болезнь Паркинсона. Она может прийти к любому. И каждый, кто читает эти строки и думает: «Со мной такого не будет», априори неправ.

В основе постановки — автобиографическая книга Игоря Казачкова «Болезнь Паркинсона. Форма выживания». Автор, живущий с диагнозом более 15 лет, долгое время лично присутствовал на каждом показе в театре. Однако на этот раз Игоря в зале не было: он сломал ребра и находится на лечении. «С ним сейчас все хорошо, он идет на поправку, но сегодня мы впервые играем без него»,— обратился к зрителям со сцены перед показом единственный актер спектакля и хореограф Александр Челидзе.

В дальнейшем разговоре со зрителями Челидзе шутил о том, что постановка продлится восемь часов, а потом добавлял, что на самом деле всего час, ведь в зале есть люди с болезнью Паркинсона, и для них провести даже час в кресле зрителя непросто. Еще он предлагал двигательные игры с поднятием определенных пальцев рук — это было сложно даже для здоровых людей. Александр Челидзе таким образом наталкивал зрителей на мысль о том, что тело слушается нас далеко не всегда и управлять им порой непросто.

Сам спектакль — необыкновенно яркий, трогательный, пластический — о том, что тело — это дар, и дар временный. Так что стоит ценить каждую минуту движения, даже когда кажется, что болезнь отнимает тебя у тебя.

За час, пока Челидзе виртуозно взаимодействовал на сцене со своей тенью, светом и предметами, зритель мог по-новому взглянуть на природу движений, прислушаться к своему телу, ощутить себя в теле чужом.

В спектакле отражены все фазы (не)принятия героем болезни. Вот поставлен предварительный диагноз — и мир рушится. «Это я?» — спрашивает себя герой, глядя на свою несуразную, плохо передвигающуюся тень. Стадия депрессии, герою не хочется жить. Он понимает вдруг, что теперь каждый предмет в доме — его враг. Любая дверь — непреодолимое препятствие.

А потом приходит осознание: болезнь есть, но она не убивает сразу и с ней можно жить. И то, как он будет с ней жить, зависит от него самого. На сцене горизонтальная доска качается на тросах. Это стол, за которым стоит герой. Он режет на подвижном, качающемся столе салат. Руки плохо слушаются, дрожат, неестественно цепляются за приборы. И зритель переживает внутри себя эту мучительную битву мозга и тела, разделенных болезнью. Но вот салат приготовлен и герой испытывает торжество победы над столом, над продуктами, над слабостью рук — и зритель чувствует то же самое.

«Это я?» — снова задается вопросом герой, но на этот раз он чувствует себя иначе, чем в самом начале. Ведь он принял себя болеющим и решил жить — и узнал, сколь многое еще умеет. И понял, что впереди еще целая жизнь, и она может быть разной, в том числе очень интересной.

«Я не изменился,— говорит герой.— Я такой, как раньше. Я по-прежнему люблю море, мороженое, читать, люблю свою собаку, жену люблю, спасибо ей». И добавляет, что едет с женой на море.

Спектакль «Пункт 64. Паркинсон» создан при поддержке Федерального научного центра неврологии: врачи консультировали создателей и даже разрешили выпускать спектакль в стенах учреждения. Продюсер проекта Виталий-Марк Гладышев со сцены благодарит медиков, а также компанию «Команда +1» за помощь в популяризации болезни Паркинсона. И проект не ограничивается сценой: помимо спектакля в Музее Москвы создана тематическая выставка, проводятся дискуссии с участием пациентов с болезнью Паркинсона и ученых.

Это не первый социальный проект Музея Москвы. Недавно тут проходила фотовыставка о психоневрологических интернатах, которую за четыре с половиной месяца посетили более 20 тыс. человек. То, что музеи становятся площадкой для обсуждения важных социальных тем — инвалидности, незащищенности в обществе, инаковости,— очень важная тенденция. У культурных институтов огромный потенциал, и он наконец-то используется не только для досуга, но и для информирования и просвещения в «неудобных» вопросах.