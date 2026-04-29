Записная книжка кинокритика

48-й Московский международный кинофестиваль на прошлой неделе подвел итоги, всего вручив 10 наград, из которых две — за документальные работы. Хотя достойных внимания работ было сильно больше, в том числе экспериментальная лента Александра Сокурова, новый фильм Валерии Гай Германики и другие. Weekend рассказывает о самых громких из них.

Текст: Юлия Шампорова

«Серебряного святого Георгия» за лучший документальный фильм в этом году удостоилась китайская картина «Долгий путь домой» режиссера Сюйсун Чжэн о борьбе коренного племени кашая-помо за свои исконные земли на северном побережье Калифорнии. Особое упоминание в конкурсе документального кино получила «Машенька» Валерии Гай Германики о хронике невозможной любви между продюсеркой дока и бездомным человеком. Победителей выбирали кинематографисты, чьи работы участвовали либо побеждали на московском фестивале ранее. Председателем жюри стал итальянский режиссер Даниэле Чини, чей фильм «Бродячий оркестр» участвовал в ММКФ в прошлом году. В жюри также вошел китайский документалист Пань Чжици, чья картина «Тетушка Ху и ее райский сад» стала победительницей конкурса ММКФ в прошлом году, а также получила приз за лучший док на Шанхайском кинофестивале. Третьим членом жюри стал российский режиссер Владимир Головнев. Однако помимо победителей и другие документальные картины фестиваля обсуждали едва ли не больше, чем игровой конкурс.

«Записная книжка режиссера», режиссер Александр Сокуров Пожалуй, самой громкой историей после объявления итогов ММКФ стал факт невручения Александру Сокурову специального приза «За вклад в мировой кинематограф», который исходя из официального письма за подписью Никиты Михалкова должен был быть вручен ему на церемонии закрытия фестиваля. Семидесятичетырехлетний режиссер, обладатель венецианского «Золотого льва» и премии Европейской киноакадемии за творчество в целом, уже заявил, что от награды он не отказывался. При этом он отметил, что письмо президента ММКФ с сообщением о награде на фоне невозможности показывать в России свои картины (ни один фильм режиссера за последние четыре года не был разрешен к показу) его чрезвычайно удивило. Хотя Сокуров и ожидал, что вручение может быть отменено, о причинах такого решения он не знает. «На церемонии ММКФ во время представления нашего фильма “Записная книжка режиссера” я передал программному директору ММКФ И.А. Кудрявцеву письмо, адресованное Н.С. Михалкову, с предложением обратить внимание на ситуацию, сложившуюся в российском кино. Накануне премьеры нашего фильма я получил подтверждение своим предположениям — вручение премии отменяется»,— написал режиссер в телеграм-канале «Остров Сокурова». Представители ММКФ в свою очередь, уже после окончания фестиваля, заявили, что не планировали вручать награду за вклад в кинематограф в этом году. Хотя Сокуров, как живой классик российского кинематографа, известен широкому зрителю благодаря игровым картинам «Одинокий голос человека», «Мать и сын», «Русский ковчег», «Молох», «Фауст», «Сказка», на протяжении всей своей профессиональной деятельности он занимается документальным кино. Его последний документальный фильм «Записная книжка режиссера», как и игровая картина «Сказка», не получил прокатного удостоверения, но был показан на ММКФ в рамках программы «Свободная мысль». А ранее — во внеконкурсной программе Венецианского фестиваля. Несмотря на то, что фильм идет пять часов с пятнадцатиминутным перерывом в середине, второй зал кинотеатра «Октябрь» был полностью заполнен все это время. Зрительское внимание и поддержка этой картине были особенными и очень теплыми. «Записная книжка режиссера» представляет собой монтажный фильм, состоящий из советской хроники разных лет до 1991 года, которая чередуется с дневниковыми записями Сокурова, фактами о катастрофах, ярких событиях, датах рождения известных людей и так далее. Это масштабное полотно позволяет понять, как менялся облик и мировоззрение жителя СССР, увидеть его мечты о построении рая на земле и их крушение.

«Мой Бенжамин», режиссер Виктория Клэй Мендоса «Мой Бенжамин» — картина мексиканской режиссерки Виктории Клэй Мендосы, специализирующейся на историях о творческих людях, стала одной из лучших конкурсных фильмов документальной программы фестиваля и совершенно незаслуженно осталась без награды. Картина была снята в Парижской опере и посвящена танцовщику-премьеру Бенжамину Пешу. По французским законам танцоры балета должны покидать сцену в 42 года. За год до окончания своей карьеры звезда французской сцены Пеш получает серьезную травму бедра, которая не дает ему исполнять ведущие партии на сцене. Оказавшись перед выбором — пойти на операцию с восьмимесячным восстановлением или остаться на сцене в скромных характерных ролях,— танцор выбирает последнее. В принятии этого сложного решения его сопровождала Мендоса, снимая его путь от постановки диагноза до финального концерта, посвященного завершению карьеры. Однако необычность этого фильма еще и в том, что история танцора с самого начала переплетается с личной историей режиссерки: обитая в Париже, она узнает о тяжелой болезни матери, живущей в Мексике, которая постепенно теряет связь с реальностью из-за деменции. Мендоса размышляет о том, что в скором времени ей, как и герою ее фильма, придется кардинально изменить судьбу, и это непростое решение. Картина неслучайно называется «Мой Бенжамин», в финале фильма переплетаются и судьбы Пеша и Мендосы. Сооператор картины Антуан Плузен Морван после пресс-конференции, посвященной фильму, рассказал, что некоторое время герои были парой (в пресс-материалах их отношения определяются как дружеские, что не совсем верно), но затем расстались. Все это отражено в картине, что придает этой истории оттенок ностальгии, страсти, сожаления о прошлом, и вдохновения искусством танца и творчеством в целом.

«Музей», режиссер Марина Мария Мельник Режиссер уже участвовала в ММКФ с фильмом «Мельников», который впоследствии получил «Золотого орла» за лучший документальный фильм. Также авторству Мельник принадлежат картины «Жизнь — это кайф» о Владимире Фенченко, «Отец Байкал», «Искусство на карантине», «Город солнца. Леонидов». Для ее фильмов характерны высокая художественность, стандарты изображения, свойственные скорее игровому кино, и психологичность и поэтичность кино документального. И на «Мельникове» и на «Музее» Марина работала с номинантом на «Оскар», оператором и режиссером Максимом Арбугаевым, который создает великолепный визуальный ряд, от которого сложно оторваться. Фильм посвящен жизни одного из главных российских музеев, Государственному музею изобразительных искусств им. А.С. Пушкина. Здесь и сменяющиеся каждый год директора, и череда выставок — от искусства Рима до жизни музея во время Великой Отечественной войны, и детские экскурсии, и, конечно же, рассказы кураторов музея об открытиях, сокровищах, коллекциях и экспонатах. Помимо повествовательной канвы картины в ней есть и пластическая линия, где танцоры, подобные античным статуям, изображают то, что происходит с экспонатами музея в танце. Иногда режиссер слишком увлекается этой линией, что несколько затягивает динамику повествования, однако в целом она гармонично дополняет рассказ.