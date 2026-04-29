Зеленой дорогой идите, художники

10 молодых художников, отобранных к участию в студиях, на протяжении полугода под руководством куратора Полины Могилиной явно не сидели сложа руки. Одни творения поражают масштабом и проработанностью, другие — выбором медиума, третьи — трансформацией творческого стиля.

Текст: Анна Черникова

Вообще-то правильнее именовать ее открывающей. Потому что спустя полгода 10 художников показывают то, с чем готовы следовать за новый поворот своей творческой дорожки — развивая, расширяя, углубляя и дорабатывая. Кстати, для посетителей дорожка тоже имеется, но навигационная — зеленые следы на полу. Сначала они приводят к огромным полотнам и не только: живопись, травление по меди, резьба по дубу — это все Тима Илларионов со своим проектом «Пройдемся? Прогуляемся? Посидим?», следом множество полотен — акрил, пастель — это Гоша Хомич и его «Притворись тенью весенней в весенних цветах», про проект он сам честно говорит, что это живописное воплощение множества его эмоций и наблюдений. На соседней стене огромные холсты, смешанная техника — Артур Кривошеин открыл тут «Киоск соотношений».

Зеленая дорожка ведет дальше в ограниченное живописными полотнами пространство, словно бы поляну в зеленых зарослях,— Арина Шабанова заметила, что «Мы смотрим на лес, и лес смотрит на нас в ответ». Тему растительного продолжает работа Ирины Зюскиной «Круговое движение. Когда деревья были большими» — чтобы зафиксировать моменты прошлого и продлить их, она использовала цианотипию и УФ-печать по автомобильным стеклам.

Тут же, над зелеными отпечатками ног, с потолка свисает то ли вырванная с корнем из земли избушка, то ли уносимый в Изумрудный город домик Элли — «Лиминальная фаза» Анны Лапшиновой выполнена из дерева и льна. Оксана Афанасьева под конец студий собрала комод важных вещей, вышла работа «Реликвариум. Герметизация присутствия». За одинаковыми белыми дверцами разные открытия: старые (на самом деле нет, придуманные ИИ, но очень аутентичные) фото в семейном альбоме — такие точно у всех дома были, девичьи сандалии (такие тоже были) с торчащими из них паучьими лапами (а вот этого не было), банки и склянки, псевдоценные артефакты мимолетного человеческого существования.

По зеленым шагам дальше надо подняться наверх — сразу три художника показывают, чем занимались полгода тут. Александр Крылов демонстрирует сразу три объекта, во-первых, двухчастный «Сам себе остров — 1, 2» и, во-вторых, кинетическую скульптуру «Мимик-1» в виде гигантского меча из подростковой игры «Подземелье и драконы» — потрите полосочку в центре меча, и он покажет свою техническую сущность. Но угрожающим он не выглядит. Чего нельзя сказать о металлических дисках циркулярных пил, которые в качестве медиума выбрал Самуил. Его работа «По следам слепой собаки» приводит зрителя к образу дерева — спиленного, но не сломленного. Люди тоже так могут.

Пространство рядом занимает инсталляция Кати Никитиной «Комната не терпит пустоты». Тут масса объектов из прошлого, среди которых кто-то узнает лыжи, которые «и у меня/ моей мамы/ тети» были, а родственники художницы, пришедшие ее поддержать на выставку, вдруг замечают санки. И вот уже посыпались рассказы, как детьми они по двое и по трое носились на них с горы. Катя Никитина уже известна в художественной среде своей живописью и графикой. «Но в это раз куратор сказала мне пробовать что-то совершенно иное»,— говорит она. Итог — это сама инсталляция. Но фирменный стиль автор узнаваем: слева в углу живописная зарисовка всего, что лежит тут же.

13-й сезон Мастерских и 13-й выпуск художников, отчитались о том, как полгода искали себя в чем-то новом, а еще обретали знания о том, как взаимодействовать с арт-средой, на какие эксперименты пускаться и, может быть, какой дорогой следовать. А будет она из зеленых пятен краски или из желтого кирпича — тут уж как сложится. Тем более что обе выглядят привлекательно.

Выставка открыта до 11 мая.