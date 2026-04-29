В Китае кур выгуливают в колясках и шьют им подгузники

Городские жители КНР все чаще заводят кур в качестве домашних питомцев, отказываясь воспринимать их только как еду. Видеоролики с такими любимцами собрали в соцсетях более 3,1 млрд просмотров.

Жительница провинции Гуандун случайно вывела цыплят китайской шелковой породы — редких кур, которых за изящество называют «феями-фениксами». Птицы оказались спокойными и компактными, а корм обходится дешевле $4 в месяц. Ветеринары подтвердили: держать одну-две особи в квартире безопасно. Многие владельцы спят рядом с курами, заказывают для них поводки и подгузники, а на прогулках надевают на пернатых шляпы, обувь и шарфы. По словам заводчиков, именно куры дарят самую глубокую эмоциональную привязанность. Другой хозяин из Цзянсу отметил, что его петух со временем научился поддерживать зрительный контакт и проявлять эмоции.

Значительная часть необычных любимцев — спасенные с ферм петушки или бройлеры, которых выбросили бы за неспособность нести яйца. Иногда цыплят дарят в супермаркетах при покупке яиц либо продают в парках всего за 1–3 юаня ($0,15–0,44). Тренд — часть бума на необычных питомцев, который в Китае уже объединил около 17 млн владельцев.

Милена Двойченкова