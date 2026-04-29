Ринго Старр представил кантри-альбом с забытой песней The Beatles

Сэр Ринго Старр в конце апреля выпустил второй студийный альбом с продюсером Ти-Боуном Бернеттом «Long Long Road». Главным открытием релиза стала забытая песня Карла Перкинса «I Don’t See Me in Your Eyes Anymore», когда-то записанная при участии The Beatles.

В пластинку вошли 10 треков, соавторами шести из них выступил Бернетт. Среди музыкантов-гостей — Билли Стрингс, Шерил Кроу, St. Vincent, Молли Таттл и Сара Джароз. Запись проходила в Лос-Анджелесе и Нэшвилле, где к работе привлекли группу The Texans, чье название отсылает к первому ливерпульскому коллективу Старра 1959 года. В трек-лист также попала обновленная версия песни «Choose Love» с цитатами из хитов The Beatles.

Предыдущая совместная работа с Бернеттом, альбом «Look Up», вышла 15 месяцами ранее. Летом артист отправится в тур из 12 концертов со своей группой All Starr Band и планирует выпустить сборник лучших песен, а следом, возможно, и мини-альбом.

Милена Двойченкова