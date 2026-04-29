Инфразвук от старых труб заставляет людей верить в привидения

Жуткое ощущение присутствия духов в старых домах может иметь вполне обыденное объяснение — неслышимые звуки от бойлеров и вентиляционных систем. К такому выводу пришли исследователи, изучавшие воздействие инфразвука на человека.

В эксперименте с участием 36 добровольцев ученые включали незаметный для слуха инфразвук (ниже 20 Гц) — такой же, какой могут издавать старые трубы и бойлеры,— во время прослушивания музыки. Испытуемые не могли определить момент его появления, однако тесты зафиксировали у них повышенную раздражительность и рост уровня гормона стресса кортизола.

По словам экспертов, для человека, склонного верить в паранормальные явления, вызванный инфразвуком дискомфорт может стать доказательством присутствия духа. Тот же, кто не мыслит категориями призраков, просто почувствует, что в здании неуютно. Тем не менее данные о зрительных галлюцинациях от инфразвука пока не подтверждены контролируемыми исследованиями.

Милена Двойченкова