Карл III профинансировал уничтожение серых белок

Король Великобритании Карл III сделал пожертвование организации, уничтожающей серых белок, на фоне доклада Natural England о том, что без срочных действий рыжие белки исчезнут в Великобритании в течение 25 лет.

Фото: Jane Barlow / Pool / Reuters

В письме волонтерам Фонда по выживанию рыжих белок (RSST) монарх назвал их «настоящими героями» и попросил передать им «сердечную благодарность». Он является покровителем RSST и перевел средства через свой грантовый фонд и личные пожертвования.

Параллельно в лесах на севере Англии и юге Шотландии устанавливают кормушки с утяжеленными дверцами — открыть их способны только более крупные серые белки. Внутрь закладывают пасту с безвредным красителем, который временно окрашивает грызунов в розовый. Это нужно, чтобы ученые могли подтвердить: серые белки действительно попадают в «бункеры» и поедают приманку. Если эксперимент пройдет успешно, к 2028 году в пасту добавят противозачаточное средство для серых особей. По опросам, 60% жителей поддерживают такой подход и только 40% выступают за отстрел.

Серых белок завезли из Северной Америки в конце XIX века как декоративных животных. Они переносили смертельную для рыжих оспу и вытесняли их, уничтожая кормовую базу. Популяция «коренных» белок в Англии насчитывает менее 40 тыс. особей, а серых — 2,7 млн. Инвазивный вид наносит лесам ущерб в £37 млн ежегодно. Если не принять меры, последние рыжие белки исчезнут к 2050 году.

Милена Двойченкова

Фотогалерея

Предыдущая фотография
Чарльз Филип Артур Джордж родился 14 ноября 1948 года в Лондоне во время правления своего деда Георга VI и спустя год после свадьбы родителей — принцессы Елизаветы и Филиппа Маунтбаттена. По отцу он считается прапраправнуком российского императора Николая I &lt;BR>На фото: с младшей сестрой принцессой Анной

На фото: с младшей сестрой принцессой Анной

Фото: AP

Чарльз стал наследником престола в возрасте трех лет, когда в 1952 году после смерти Георга VI корона перешла его матери Елизавете II. Спустя шесть лет он получил официальный титул принца Уэльского. В 1967 году будущий король поступил в Тринити-колледж Кембриджского университета, где изучал археологию и антропологию, а затем историю. В 1970-м получил диплом бакалавра и в том же году начал участвовать в заседаниях Палаты лордов и кабинета министров

Фото: AP

В 1971–1976 годах принц Чарльз находился на воинской службе, во время которой обучался пилотированию истребителя и военного вертолета, прошел курс военно-морского колледжа в Дартмуте и служил на ракетном эсминце «Норфолк». В феврале 1976 года был назначен командиром тральщика береговой охраны «Бронингтон». В декабре того же года завершил службу в звании капитана ВМС Великобритании

Фото: Reuters

Еще в 1970 году в Виндзоре во время игры в поло Чарльз познакомился с Камиллой Розмари Шанд. У них завязалась тесная дружба, однако ее кандидатура в качестве невесты наследника престола не устраивала королеву. В 1973 году Камилла вышла замуж за офицера Эндрю Паркер-Боулза, а в 1981-м принц Уэльский женился на Диане Спенсер (на фото), происходившей из английского аристократического рода

Фото: AP

Союз Чарльза и Дианы оказался несчастливым. В 1992 году официально стало известно о том, что супруги живут раздельно, а в 1996 году их брак был расторгнут

Фото: Reuters

В этом браке появились двое сыновей: 21 июня 1982 года родился принц Уильям (справа), 15 сентября 1984 года — Гарри (в центре)

Фото: Reuters

Будучи наследником престола, Чарльз принимал участие в официальных мероприятиях королевского двора, наносил неофициальные визиты во многие страны мира. В 2013 году он впервые заменил мать на саммите Британского Содружества (организация объединяет экс-колонии и доминионы Британии). С 2018-го был преемником королевы на посту главы организации

Фото: Reuters

Принц Чарльз посещал Россию в 1994 и 2003 годах. По информации СМИ, его отношения с президентом России Владимиром Путиным (слева) испортились в 2010 году после отказа Великобритании экстрадировать предпринимателя Бориса Березовского &lt;BR>На фото: с тогдашним первым зампредседателя правительства Санкт-Петербурга Владимиром Путиным на Пискаревском кладбище в 1994 году

На фото: с тогдашним первым зампредседателя правительства Санкт-Петербурга Владимиром Путиным на Пискаревском кладбище в 1994 году

Фото: Reuters

В 2005 году Чарльз женился во второй раз — на своей давней возлюбленной Камилле Паркер Боулз (справа), отношения с которой он поддерживал и во время брака с Дианой. Впервые в истории британской королевской семьи церемония бракосочетания была гражданской

Фото: AP / Alastair Grant, Pool

«Нечто столь любопытное, как монархия, не выживет, если не принимать во внимание отношение людей. В конце концов, если люди этого не хотят, у них этого не будет» &lt;BR>На фото: королева Елизавета II (в центре), принц Филипп (справа на переднем плане), принц Чарльз, (слева на переднем плане) принц Эдуард, (справа на заднем плане) принцесса Анна (в центре на заднем плане) и принц Эндрю (слева на заднем плане)

На фото: королева Елизавета II (в центре), принц Филипп (справа на переднем плане), принц Чарльз, (слева на переднем плане) принц Эдуард, (справа на заднем плане) принцесса Анна (в центре на заднем плане) и принц Эндрю (слева на заднем плане)

Фото: TIM GRAHAM / POOL / AFP

21 апреля 2011 года принц Чарльз стал рекордсменом по продолжительности ожидания трона за всю истории Великобритании

Фото: Reuters

С момента окончания своей службы в армии принц Чарльз неоднократно получал повышения, а в 2012 году он стал адмиралом флота, фельдмаршалом и маршалом Королевских ВВС Британии

Фото: Reuters

В знак заслуг монаршей особы в области охраны природы в 2012 году в его честь был назван новый вид лягушек — Hyloscirtus princecharlesi

Фото: Reuters

22 июля 2013 года Чарльз впервые стал дедушкой: у принца Уильяма и его супруги Кэтрин родился сын — принц Джордж Александр Луи. Сейчас у него пять внуков

Фото: Reuters

Монарх активно занимается благотворительностью, состоит в различных обществах, в том числе патронирует порядка 350 структур. Он является основателем «Фонда принца» и 15 других благотворительных организаций &lt;BR>На фото: с бывшим президентом США Дональдом Трампом

На фото: с бывшим президентом США Дональдом Трампом

Фото: Chris Jackson / Pool Photo / AP

Среди его увлечений — игра в поло, охота на лис (до ее запрета в 2005 году), рыбалка, живопись, философия, садоводство и пчеловодство. В 2017 году Чарльз выпустил иллюстрированный справочник о глобальном потеплении, который написал в соавторстве с исследовательницей Эмилией Шакборо и экоактивистом Тони Джунипером

Фото: Kirsty Wigglesworth, pool / AP

Согласно опросам общественного мнения, популярность Чарльза накануне смерти Елизаветы II составляла 42%. Многие высказывались за его отречение в пользу сыновей

Фото: Alberto Pezzali / AP

Всего в статусе наследного принца он пребывал 70 лет. 8 сентября 2022 года Елизавета II скончалась, а Чарльз стал королем Великобритании. Новый монарх взял имя Карл III

Фото: Hannah McKay / Pool / Reuters

Церемония коронации прошла в Вестминстерском аббатстве 6 мая 2023 года

Фото: Petr David Josek / AP

