Карл III профинансировал уничтожение серых белок

Король Великобритании Карл III сделал пожертвование организации, уничтожающей серых белок, на фоне доклада Natural England о том, что без срочных действий рыжие белки исчезнут в Великобритании в течение 25 лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jane Barlow / Pool / Reuters Фото: Jane Barlow / Pool / Reuters

В письме волонтерам Фонда по выживанию рыжих белок (RSST) монарх назвал их «настоящими героями» и попросил передать им «сердечную благодарность». Он является покровителем RSST и перевел средства через свой грантовый фонд и личные пожертвования.

Параллельно в лесах на севере Англии и юге Шотландии устанавливают кормушки с утяжеленными дверцами — открыть их способны только более крупные серые белки. Внутрь закладывают пасту с безвредным красителем, который временно окрашивает грызунов в розовый. Это нужно, чтобы ученые могли подтвердить: серые белки действительно попадают в «бункеры» и поедают приманку. Если эксперимент пройдет успешно, к 2028 году в пасту добавят противозачаточное средство для серых особей. По опросам, 60% жителей поддерживают такой подход и только 40% выступают за отстрел.

Серых белок завезли из Северной Америки в конце XIX века как декоративных животных. Они переносили смертельную для рыжих оспу и вытесняли их, уничтожая кормовую базу. Популяция «коренных» белок в Англии насчитывает менее 40 тыс. особей, а серых — 2,7 млн. Инвазивный вид наносит лесам ущерб в £37 млн ежегодно. Если не принять меры, последние рыжие белки исчезнут к 2050 году.

Милена Двойченкова