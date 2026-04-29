«Третье место» в Петербурге показывает более 100 работ из собрания Дениса Химиляйне
24 апреля в пространстве «Третье место», расположенном в особняке Гурьевых-Нарышкиных на Литейном проспекте, открылась выставка «Голова современника. Художники из коллекции». Работы из частного собрания петербургского коллекционера Дениса Химиляйне впервые представлены в рамках единой экспозиции.
В основе экспозиции — искусство четырех поколений отечественных художников: от послевоенного советского модернизма и нонконформизма 1970-х до работ первой четверти XXI века. Название отсылает к скульптуре Вадима Сидура, с которой начинается маршрут выставки. Ее пространство выстроено как метафора сознания человека, осмысляющего переломные эпохи российский истории. Состояние тревоги, уязвимости и поиска опоры в меняющемся мире объединяет работы Виталия Пушницкого, Артема Филатова, Анны Желудь, Дмитрия Филиппова и других. Звуковым фоном стала пространственная аудиоинсталляция «Collection», созданная композитором Алексеем Сысоевым специально для выставки.
Экспозиция разделена на четыре смысловых раздела: первая часть посвящена анализу коллективного опыта, вторая — «исследованию эмоциональных аффектов, порождаемых глобальной перестройкой миропорядка». В третьей части экспозиции демонстрируют личные стратегии проживания эпохи перемен, а финал посвящен теме фрагментации памяти и тому, «как из разрозненных идей и событий складывается цельный, пусть и неоднородный, образ эпохи».
Выставка работает до 31 июля.