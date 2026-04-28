Макрона обвинили в вандализме за замену исторических витражей Нотр-Дама

Президента Франции резко раскритиковали за намерение установить в отреставрированном соборе Парижской Богоматери современные витражи, которые должны заменить работы XIX века. Петицию с требованием сохранить подлинные окна авторства Эжена Виолле-ле-Дюка подписали больше 340 тыс. человек.

Демонтаж неповрежденных конструкций в шести из семи часовен южного нефа активисты назвали культурным вандализмом и прямым нарушением международных норм охраны наследия. Разрешение на строительство уже пытаются аннулировать через суд. Парижский глава отдела по охране памятников подчеркнул, что каждый исторический элемент требует сохранения, а творения реставратора XIX века сами по себе обладают огромной ценностью. Противники проекта ссылаются на Венецианскую хартию, предписывающую уважать оригинальные материалы.

В рамках восстановления собора после пожара 2019 года планировалось привнести в его облик современные акценты, отражающие нынешнюю эпоху. На месте снятых витражей с геометрическим растительным орнаментом хотят разместить авангардные композиции Клер Табуре со сценами Пятидесятницы. Демонтированные окна Виолле-ле-Дюка планируют перенести в музей, однако критики называют такое решение абсурдным и требуют оставить их в соборе как неотъемлемую часть архитектуры.

Милена Двойченкова