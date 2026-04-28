Мураками впервые поместил женщину в центр романа

После трехлетнего перерыва японский писатель Харуки Мураками 3 июля выпустит роман «История Кахо», в котором центральным персонажем впервые в его крупной прозе станет женщина. Книга объемом 352 страницы выйдет одновременно в печатном и цифровом форматах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Cornelius Poppe / NTB Scanpix / AP, Cornelius Poppe / NTB Scanpix / AP, File / AP Фото: Cornelius Poppe / NTB Scanpix / AP, Cornelius Poppe / NTB Scanpix / AP, File / AP

В центре сюжета — 26-летняя Кахо, сочинительница детских книг. Произведение выросло из цикла рассказов, которые публиковались в журнале Shincho с июня 2024-го по март 2026 года. По сюжету героиня отправляется на свидание вслепую, где мужчина заявляет ей: «Я встречался со многими женщинами, но никогда не видел такой уродливой, как вы». Озадаченная Кахо пытается разгадать скрытый смысл фразы, после чего ее жизнь наполняется чередой странных событий. Задача — найти выход из этого мира.

77-летний автор признавался, что примерка женского образа далась непривычно, но естественно. «Я стал ею»,— пояснил он в интервью The New York Times, добавив, что роман получился оптимистичнее прежних работ.

Решение сделать протагонистом женщину выглядит ответом на многолетнюю критику. Писателя упрекали в сведении женских персонажей к одномерным объектам. За 47 лет карьеры Мураками выпустил 15 романов, переведенных примерно на 50 языков.

Милена Двойченкова