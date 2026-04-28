«Удержать труппу вместе можно только по любви»

23 апреля на площадке «Ленинка Арт» прошла встреча клуба «Коммерсантъ» и представителей «Мастерской Брусникина». Вместо классического паблик-тока случился неформальный диалог с гостями, которые напрямую узнали о нюансах работы современного независимого театра.

Текст: Алексей Свиридов

В сводчатом пространстве, предназначенном для ивент-программ главной библиотеки страны, собрались участники клуба издания и представители одного из самых известных театральных объединений Москвы: директор «Мастерской» Мария Синицына, драматург Егор Зайцев, актриса Дарья Ворохобко и заведующая труппой Софья Горелик.

Получилась не творческая встреча в классическом понимании, а скорее попытка понять, как устроен современный независимый театр — с точки зрения управления, игры актеров и литературной основы постановок. Спикеры поделились своим бэкграундом, подчас довольно неочевидным, чем доказали, что дорога в театр не всегда лежит через творческий вуз сразу после школы. Мария, например, пришла в «Мастерскую» после матфака МГУ и состоявшейся карьеры в корпоративном пиаре, а Дарья даже не помышляла о драмтеатре до 24 лет, когда бросила балет и поступила на курс Дмитрия Брусникина в МХАТе.

От реконструкции творческого пути беседа перешла к более практическим вопросам: нужно ли записывать постановки на видео? чем театральный менеджмент отличается от корпоративного? работает ли система Станиславского в современном театре?

Егор рассказал о роли драматурга в труппе: «Сегодня театр куда меньше ассоциируется с одним человеком, с одним автором. Современный драматург является таким же соавтором спектакля, как актер, режиссер, композитор». А Мария развеяла миф о «необязательности» творческих людей и актеров, в частности: «Театр — это система, и я поняла это уже после первых репетиций с “Мастерской”, когда все актеры приходили на репетиции с выученным текстом, без исключений».

На вопрос о том, как удерживать труппу в условиях проектной занятости, без привязки к конкретному театру, Мария ответила лаконично: «По любви. Только постоянно придумывая что-то новое и предлагая интересное».

В конце каждому из героев задали несколько типовых вопросов: какая любимая книга, что такое счастье и — особенно меланхоличный — что бы сделали иначе, будь вам снова 17?

Список произведений набрался внушительный: Толкин, Набоков, Фолкнер. «На втором курсе Дмитрий Владимирович Брусникин сказал нам прочитать всего Достоевского, — рассказала Дарья. — На тот момент это было, конечно, мучительное чтение. Но, как оказалось, именно Достоевский заставляет работать душу студента, как никакой другой писатель».

Определения счастья разнились — от семейной трактовки до профессиональной. А вот в последнем ответе все сошлись на том, что ни о чем не жалеют — разве что не стоило забрасывать рисование, сказала Мария, и больше заниматься танцами, добавила Дарья.

После встречи у гостей еще было время пообщаться со спикерами лично.

Событие прошло в рамках проекта «Визионеры» — серии открытых дискуссий о трендах в культуре и технологиях, организованной «Ленинкой Арт» на базе собственной площадки на Моховой улице.