Древний «пень» под Петербургом оказался организмом

Окаменелый пень, обнаруженный осенью 2025 года в Шалово-Перечицком карьере под Лугой, предварительно признан прототакситом — ископаемым организмом, который ученые более 150 лет не могут однозначно отнести ни к грибам, ни к растениям, ни к бактериям. Возраст находки оценивается в 385 млн лет.

После полугодового изучения с применением дифракции обратного рассеивания электронов специалисты пришли к рабочей версии. «Отнесение к прототакситам было принято как основное, но оно все еще требует проверки»,— подчеркнула палеоботаник Анна Любарова из СПбГУ. Органическая структура почти не сохранилась, поэтому гипотеза остается предварительной.

В 2025 году автор проекта «Палеогород» Антон Барашенков назвал находку «пнем-прародителем». Он отметил, что прототакситы — «такие непонятно кто, то ли грибы, то ли новая исчезнувшая группа организмов где-то между грибами и растениями». Ранее в этом карьере попадались лишь обломки, но экземпляр такого размера с развитой корневой системой найден впервые. Если классификация подтвердится, он станет уникальным для мировой науки.

Милена Двойченкова