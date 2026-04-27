А теперь — слово нашему демону

Студия, подарившая ценителям ужасов «Реинкарнацию», «Еретика», «Два, три, демон, приди!» выпускает новинку. В российском прокате «Полутон» можно увидеть с 30 апреля, но предпремьерный показ назначен на 27-е. В центре сюжета — история скептичной ведущей подкастов, которая находит загадочные аудиозаписи. Критики в восторге, зрители выбегают из зала в панике, сам фильм уже окрестили «хоррором нового поколения». Боялась и разбиралась автор Weekend.

Текст: Ванда Баранова

Кадр из фильма «Полутон». Режиссер Иан Туасон, 2025

«Полутон» — полнометражный дебют Иэна Туасона, который раньше снимал короткие VR-хорроры для YouTube. А24 не в первый раз обращает внимание на тех, кто до больших съемок проверял нервы зрителей на прочность кровавыми короткометражками. Братья Филиппу прогремели на весь мир с дебютом «Два, три, демон, приди!» в 2022-м, закрепив успех вторым хоррором «Верни ее из мертвых» в 2025-м.

У «Полутона» с рекордно скромным бюджетом в $500 тыс. относительно неплохие оценки: 74% на Rotten Tomatoes и 6,1 на IMDb. Дела у самого Туасона идут лучше некуда: студия Blumhouse наняла его режиссером и сценаристом нового фильма франшизы «Паранормальное явление» — релиз обещают в мае 2027-го,— а журнал Playback назвал «режиссером года». В общем, дебютанту — все лавры.

Приятно осознавать, что есть в нашем нестабильном мире хоть какое-то постоянство: с завидной регулярностью выходят хорроры о древнем (и не особо понятном) зле в вашем доме. Современность же заставляет это самое зло осваивать человеческие технологии — в «Звонке» (1998) и «Синистере» (2012) сущности разобрались, как использовать кассетный проигрыватель, а в «Паранормальном явлении» призраки вовсю эксплуатируют камеры. Демон из «Полутона» идет дальше и пробует себя в роли соведущей подкаста. В планы Иви, главной героини, это совершенно не входит.

В ее планы, если честно, входит мало чего интересного. Безрадостный быт Иви, вынужденной заботиться об умирающей матери и ежедневно бороться с чувством вины,— автобиографический опыт самого режиссера. Дом, где живет героиня, принадлежит Туасону: здесь он ухаживал за родителями, которые медленно умирали от рака на его глазах.

В свободное от угрызений совести время Иви отбивается от звонков непутевого бойфренда и терпеливо ожидает других — от своего друга Джастина. Вдвоем они ведут подкаст (а кто их не ведет в наше время?), где главная тема, конечно же, всякая жуть. Иви выступает в качестве скептика, Джастин — в роли того, кто хочет верить. Эдакие агенты Скалли и Малдер от радиоиндустрии. Туасон здесь нарочно заигрывает с миром крипипаст, тру-крайма и интернет-баек, которые постепенно перестают быть исключительно нишевым интересом. Однако популярные истории вплетаются уж слишком неестественно в само повествование. От неумения и отсутствия опыта или чтобы зритель похвалил сам себя, углядев очередную отсылку?

Когда на почту подкаста приходит письмо с подборкой из 10 аудиофайлов, Иви незамедлительно предлагает их изучить — чего не сделаешь ради рейтингов и прослушиваний… Каждая новая аудиодорожка, как водится по закону жанра, хуже и тревожнее предыдущей. Играть роль Скалли-скептика Иви становится все сложнее, когда границы между тем, что она слышит на записях, и тем, что происходит в доме, стираются. В наушниках с шумоподавлением — их Иви надевает для записи — постоянно что-то кажется и чудится. За звуковым вакуумом тоже неспокойно: дом будто бы начинает жить своей жизнью, прикованная к кровати мать героини уж слишком активно топает и стучится со второго этажа.

Хотя страх самой Иви остается ощутимым на протяжении всей ленты, у зрителя он проходит довольно быстро. Шепот и стук перестают тревожить практически сразу, а резкая смена фокуса с аудио на визуальную составляющую становится главной ошибкой режиссера. Учитывая тот факт, что слоганом фильма выбрано весьма смелое заявление — «самое страшное кино, которое вы слышали»,— стоит отметить, что аудиальная составляющая не несет в себе чего-то нового. Туасон, стараясь уйти от уже порядком утомивших жанровых клише, будто бы случайно или назло собирает их все. Баюкающие колыбельные и пугающие крики? Здесь. Тревожные рисунки на поверхностях? На месте. Религиозные отсылки? В избытке.

«Полутон» — это лента, которой удивительным образом удается быть одновременно и перегруженной и пустой. Игры с инверсией и бинауральным звуком утомляют если не сразу, то точно быстрее, чем хотелось бы режиссеру (и, чего уж скрывать, самому зрителю). Кажется, вместо фильма лучше включить очередной тру-крайм-подкаст — там, по крайней мере, не будут шептать и щелкать в уши.