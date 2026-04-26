«Припять, которой вечно 16»

40 лет назад, 26 апреля 1986 года, случилась катастрофа на Чернобыльской АЭС. О событиях и последствиях написаны тома текстов, сняты километры видео и тысячи фото. Фотокнига Дмитрия Шибанова — важное свидетельство взаимоотношений природы и человека, в которых люди заведомо проиграли. Weekend рассказывает об издании, публикует фрагменты и кадры.

текст: Александр Брун

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Шибанов / предоставлено Издательством АСТ Фото: Дмитрий Шибанов / предоставлено Издательством АСТ

Это, пожалуй, самая полная фотокнига о том, что происходит вокруг Чернобыля. Тот факт, что время там словно остановилось, общеизвестен. И фотоснимки лучше всего схватывают именно это. Единственное, чего нет на кадрах,— людей. Зато природа берет удивительный и убедительный реванш. Она возвращается, но уже далеко не в первозданном виде. По некой иронии только она — живая материя вокруг Чернобыля. И она вступает в новые отношения с наследием человека. Одно дерево заглядывает в окна девятого этажа, другое мешает пройти к деревенскому дому.

Дмитрий Шибанов. «Чернобыль. Постапокалиптический мир». АСТ, 2024

Фото: АСТ

Людей на фотографиях нет, но дело человеческих рук присутствует. Потому автор книги исследует город и деревни как самый настоящий антрополог. Каждый визит в зону отчуждения направлен как будто на фиксацию того, что изменилось — или осталось прежним. Антропология без людей.

Ниже несколько отрывков из разных частей книги. Чтобы показать ту самую зону отчуждения — с разных сторон. Как происходит ее медленный распад. Как в нее вторгается современность — и ничего не может поделать с излучениями прошлого. И как все вместе становится природным и культурным мемориалом трагедии.

Автор о себе

Меня зовут Дмитрий. Больше десяти лет я занимаюсь индустриальным туризмом — исследованием заброшенных объектов советского наследия. Так вышло, что судьба занесла меня в зону отчуждения, где я своими глазами увидел город Припять. Я думаю, что многие, если не все, знают, что случилось с Припятью и другими населенными пунктами вблизи Чернобыльской атомной электростанции.

26 апреля 1986 года на Чернобыльской атомной станции произошла страшная авария, крупнейшая в своем роде за всю историю атомной энергетики. В окружающую среду было выброшено огромное количество радиоактивных веществ. Причин, из-за чего произошла авария, на сегодняшний день несколько, и единого мнения на этот счет пока нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Дмитрий Шибанов / предоставлено Издательством АСТ Фото: Дмитрий Шибанов / предоставлено Издательством АСТ Следующая фотография 1 / 2 Фото: Дмитрий Шибанов / предоставлено Издательством АСТ Фото: Дмитрий Шибанов / предоставлено Издательством АСТ

Но в любом случае это большая человеческая ошибка, в результате которой за три часа эвакуировали город Припять численностью почти 50 тыс. человек. Из-за аварии пострадал не только город, но и села, которые сейчас стоят заброшенные на территории чернобыльской зоны отчуждения. Эта катастрофа навсегда поменяла мир. Люди стали намного осторожнее относиться к «мирному атому» после чудовищных последствий уже случившейся аварии.

Реакторы аналогичных Чернобыльской АЭС атомных станций прошли небольшую модернизацию по повышению безопасности и работают сейчас.

Но город Припять и вся чернобыльская зона отчуждения в целом по сей день являются памятником той жуткой катастрофе. Ликвидаторы отдавали свои жизни, ведущие специалисты искали способы ликвидации ядерных последствий. Человеку удалось справиться с силой «мирного атома».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Дмитрий Шибанов / предоставлено Издательством АСТ Фото: Дмитрий Шибанов / предоставлено Издательством АСТ Фото: Дмитрий Шибанов / предоставлено Издательством АСТ Следующая фотография 1 / 3 Фото: Дмитрий Шибанов / предоставлено Издательством АСТ Фото: Дмитрий Шибанов / предоставлено Издательством АСТ Фото: Дмитрий Шибанов / предоставлено Издательством АСТ

До этого момента я считал этот послеаварийный город мертвым и безжизненным, полагая, что там ничего не происходит. Думал, что пустые дома бывших жителей стоят заброшенными и никак не эксплуатируются и что попасть туда можно только с экскурсионной группой, где вам покажут самый минимум. В итоге я посетил зону отчуждения всего пять раз и один раз побывал на официальной экскурсии на ЧАЭС. За эти пять походов у меня накопился большой архив фотографий, которыми бы хотелось поделиться с читателями в этой книге. Большая часть фотографий города и отдельных его достопримечательностей сделана в экстремальных условиях.

За эти пять визитов в зону отчуждения я понял, что город Припять до сих пор живой. Там действуют свои законы и есть свои правила. Припять, которой «вечно 16»,— это не бездушный город. Туда по необъяснимым причинам постоянно тянет. В нем есть своя прелесть, которая притягивает туда не только экстремалов, но и простых людей. […]

Что автор видел в Припяти

Гостиница «Полесье».Построена в 1970 году для гостей города Припяти и посетителей Чернобыльской атомной станции. После аварии в гостинице жили ликвидаторы. Там располагался дозиметрический пост, а с крыши гостиницы корректировщики занимались направлением с земли вертолетов, которые тушили пожар на четвертом энергоблоке. Здание гостиницы стало заброшенным после завершения активной фазы ликвидации. В 2012 году здание гостиницы и остальные разрушающиеся дома в Припяти хотели снести. Но планы по сносу не были реализованы, и здание сохранилось.[…]

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Шибанов / предоставлено Издательством АСТ Фото: Дмитрий Шибанов / предоставлено Издательством АСТ

Единственный в Припяти кинотеатр «Прометей». К концу 1988 года в городе должен был появиться новый кинотеатр, но этого не случилось из-за катастрофы на атомной станции. А до аварии это было популярное место в городе. Здесь не только смотрели кинофильмы, а просто назначали встречи и посещали кафе. В период ликвидации аварии на ЧАЭС небольшая площадь перед кинотеатром являлась посадочной площадкой вертолетов с ликвидаторами. Здесь стоял памятник Прометею. В послеаварийное время, для того чтобы уберечь его от мародеров, памятник перенесли к административному зданию ЧАЭС.[…]

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Шибанов / предоставлено Издательством АСТ Фото: Дмитрий Шибанов / предоставлено Издательством АСТ

Растительность захватила улицы и дома. У природы было достаточно времени для того, чтобы отвоевать свои земли назад. Порой деревья здесь достигают высоты девятиэтажного дома и даже выше. Наглядный пример того, что может случиться с любым городом, если его навсегда покинут люди.[…]

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Дмитрий Шибанов / предоставлено Издательством АСТ Фото: Дмитрий Шибанов / предоставлено Издательством АСТ Фото: Дмитрий Шибанов / предоставлено Издательством АСТ Фото: Дмитрий Шибанов / предоставлено Издательством АСТ Фото: Дмитрий Шибанов / предоставлено Издательством АСТ Следующая фотография 1 / 5 Фото: Дмитрий Шибанов / предоставлено Издательством АСТ Фото: Дмитрий Шибанов / предоставлено Издательством АСТ Фото: Дмитрий Шибанов / предоставлено Издательством АСТ Фото: Дмитрий Шибанов / предоставлено Издательством АСТ Фото: Дмитрий Шибанов / предоставлено Издательством АСТ

В ночь на 26 апреля 1986 года главные операторы блока №4 — Леонид Топтунов и начальник смены Александр Акимов — получили здесь несовместимые с жизнью дозы радиационного облучения. Разбирательств было много, показания свидетелей — разными. До сих пор не обнародовали, кто именно нажал зловещую кнопку АЗ-5. АЗ-5 — это кнопка аварийного глушения реактора. Ее нажимают в самом крайнем случае, когда в реакторе начинает развиваться какой-либо аварийный процесс, стабилизировать который другими способами невозможно. Поговаривают, что до аварии эта кнопка вообще не являлась аварийной, а служила активацией системы экстренного снижения мощности пятого вида. Если скакала мощность, а такое было очень часто, нажимали АЗ-5, и стержни реактора неторопливо шли в активную зону. Испытания пошли не по плану, и начальник смены был вынужден отдать команду нажать эту кнопку. С этого момента судьба мира изменилась навсегда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Дмитрий Шибанов / предоставлено Издательством АСТ Фото: Дмитрий Шибанов / предоставлено Издательством АСТ Фото: Дмитрий Шибанов / предоставлено Издательством АСТ Следующая фотография 1 / 3 Фото: Дмитрий Шибанов / предоставлено Издательством АСТ Фото: Дмитрий Шибанов / предоставлено Издательством АСТ Фото: Дмитрий Шибанов / предоставлено Издательством АСТ

Осматривая щит, эту кнопку я обнаружить не смог. Она исчезла, как и все основные важные составляющие. Вся электроника, обеспечивающая работоспособность блочного щита управления, была разворована в первые месяцы после аварии.

Судьба кнопки АЗ-5 окутана множеством мифов. Кто-то уверен, что ее забрали на сувенир или дорого продали. Так или иначе, правду мы никогда не узнаем.[…]

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Дмитрий Шибанов / предоставлено Издательством АСТ Фото: Дмитрий Шибанов / предоставлено Издательством АСТ Фото: Дмитрий Шибанов / предоставлено Издательством АСТ Следующая фотография 1 / 3 Фото: Дмитрий Шибанов / предоставлено Издательством АСТ Фото: Дмитрий Шибанов / предоставлено Издательством АСТ Фото: Дмитрий Шибанов / предоставлено Издательством АСТ

В окрестностях завода «Юпитер» когда-то была стоянка робототехники, участвовавшей в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС. Здесь раскидана куча мелкого радиоактивного хлама, оставшегося от роботов. Роботов давно растащили на металлолом. Что покрупнее — трогать не стали. Да и опасно это было делать. Среди сохранившихся артефактов — радиоактивный ковш. Именно им после взрыва на четвертом энергоблоке разгребали обломки, плиты с крыши блока, остатки урана и графитовых стержней. Подойти к ковшу можно свободно. Единственный отпугивающий элемент — это металлическая табличка с треугольным знаком радиационной опасности. Не доходя и десяти метров до ковша, дозиметр уже начинает зашкаливать. Если подойти вплотную, то некоторые дозиметры зависают и сходят с ума. Радиационный фон внутри ковша достигает 30 тыс. микрорентген/час по гамме и 235 тыс. распадов на кв. см в минуту по бете. Кто его сюда притащил — никто не знает. Почему его не утилизировали — тоже никто не знает. В настоящее время «ковш смерти» является достопримечательностью Припяти и пользуется очень большой популярностью среди сталкеров-экстремалов. Его фотографируют, замеряют радиационный фон, а также находятся люди, которые залезают внутрь ковша ради фотоснимка.[…]