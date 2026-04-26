В дельте Нила нашли шеститонную статую Рамзеса II

Министерство туризма и древностей Египта объявило об обнаружении колоссальной статуи фараона Рамзеса Великого в восточной части дельты Нила. Его часто связывают с библейским Исходом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Министерство туризма и древностей Египта Фото: Министерство туризма и древностей Египта

Находка сделана на участке Тель-эль-Фараин (древний Имет). Сохранившаяся часть скульптуры достигает высоты 2,2 м, а вес составляет 5–6 тонн. У статуи отсутствуют ноги и постамент. Ученые отметили, что она, вероятно, была частью триады.

По словам профессора Мохамеда Абдель Бади, статую перевезли из Пер-Рамзеса в Имет для повторного использования в храме. Это проливает свет на практику перемещения царских статуй в период Нового царства. Сейчас артефакт доставлен на склад для реставрации.

В сентябре 2025 года на том же участке нашли песчаниковую стелу с вариантом Канопского декрета 238 года до н. э. Документ касался налогов и военных дел, а также предвосхитил юлианский календарь.

Милена Двойченкова