Нейросеть перевела старейшую валентинку Англии

Новый инструмент на базе искусственного интеллекта расшифровал и перевел любовное послание 1477 года, обнажив финансовый скандал, едва не расстроивший свадьбу в XV веке. Технология, запущенная платформой MyHeritage, позволила историкам без труда прочесть письмо дворянки Марджери Брюс к ее жениху Джону Пастону III, написанное на сложном среднеанглийском языке.

Документ раскрывает, что отец невесты отказался увеличивать приданое, поставив будущий брак под угрозу. Мать девушки умоляла супруга уступить, но безуспешно. Однако сама Марджери проявила твердость, заверив возлюбленного в безусловной верности. Она написала, что не оставит жениха, даже если бы у того было вдвое меньше средств, и просила хранить содержание письма в тайне. В конце записки Марджери назвала Пастона своим любимым Валентином. Пара действительно поженилась осенью того же года.

Это раннее послание ко Дню святого Валентина входит в знаменитую коллекцию «Писем Пастонов» — архив из более чем тысячи документов (1422–1509), освещающий быт дворянства в эпоху войны Роз. Scribe AI упрощает работу с такими источниками: после загрузки сервис выдает транскрипцию, перевод и исторический контекст рукописи, избавляя исследователей от рутинной расшифровки почерка и устаревших диалектов.

Милена Двойченкова