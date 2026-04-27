Султанская чаша и королевский ковер уйдут с молотка в Лондоне

Christie’s выставляет на торги редчайшую позолоченную чашу XIV века, созданную при дворе мамлюкских султанов и оцененную в £1,2–1,8 млн. Аукцион исламского и индийского искусства пройдет 30 апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Christie’s Фото: Christie’s Следующая фотография 1 / 2 Фото: Christie’s Фото: Christie’s

Сосуд, вероятно, служивший для фруктов или сладостей на придворных приемах, считается одним из важнейших образцов исламского стекла, появившихся на рынке за последние годы. Его отличает форма, схожая с символом придворного виночерпия, обладавшего колоссальным влиянием из-за постоянной близости к султану.

Сохранились лишь три аналогичных предмета — в Метрополитен-музее, Королевском музее Онтарио и Британском музее. Стеклянный корпус декорирован синей, красной, зеленой и белой эмалью. Техника эмалирования требовала филигранного баланса при повторном нагреве, чтобы пигменты сплавились с основой, но само стекло сохранило форму.

Среди других топ-лотов заявлен сефевидский ковер XVII века, использовавшийся на коронациях британских монархов Эдуарда VII и Георга V, а также на свадьбе принцессы Марии в 1922 году. Его эстимейт составляет £30–40 тыс. Для сравнения, могольский ковер «Цветы и решетка» эпохи Шах-Джахана оценен в £700 тыс. Публичная экспозиция в лондонской штаб-квартире Christie’s продлится до 29 апреля.

Милена Двойченкова