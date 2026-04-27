Султанская чаша и королевский ковер уйдут с молотка в Лондоне
Christie’s выставляет на торги редчайшую позолоченную чашу XIV века, созданную при дворе мамлюкских султанов и оцененную в £1,2–1,8 млн. Аукцион исламского и индийского искусства пройдет 30 апреля.
Сосуд, вероятно, служивший для фруктов или сладостей на придворных приемах, считается одним из важнейших образцов исламского стекла, появившихся на рынке за последние годы. Его отличает форма, схожая с символом придворного виночерпия, обладавшего колоссальным влиянием из-за постоянной близости к султану.
Сохранились лишь три аналогичных предмета — в Метрополитен-музее, Королевском музее Онтарио и Британском музее. Стеклянный корпус декорирован синей, красной, зеленой и белой эмалью. Техника эмалирования требовала филигранного баланса при повторном нагреве, чтобы пигменты сплавились с основой, но само стекло сохранило форму.
Среди других топ-лотов заявлен сефевидский ковер XVII века, использовавшийся на коронациях британских монархов Эдуарда VII и Георга V, а также на свадьбе принцессы Марии в 1922 году. Его эстимейт составляет £30–40 тыс. Для сравнения, могольский ковер «Цветы и решетка» эпохи Шах-Джахана оценен в £700 тыс. Публичная экспозиция в лондонской штаб-квартире Christie’s продлится до 29 апреля.