На Марсе нашли «кирпичики» для ДНК

Марсоход Curiosity обнаружил в пробе грунта 21 органическую молекулу, семь из которых прежде на Красной планете не встречались. Среди новинок оказались соединения с кольцевой структурой, включающей азот, что роднит их с химическими предшественниками генетического кода.

Фото: NASA / JPL-Caltech / MSSS / Handout / Reuters

По словам ведущего автора исследования Эми Уильямс из Флоридского университета, однозначно говорить о биологическом происхождении молекул нельзя: «Это лишь кирпичики, а не весь дом, их можно получить и геологическим путем». Однако находка доказывает, что сложная органика способна сохраняться в марсианских глинах миллиарды лет вопреки жесткой радиации. Анализ проводился на бортовом лабораторном модуле SAM. Образец породы, взятый в 2020 году из древних озерных отложений горы Шарп, содержит также бензотиофен — вещество, типичное для богатых органикой метеоритов.

Марсоход Curiosity работает в кратере Гейл с августа 2012 года. За это время он собрал обширные данные о климате и геологии планеты, неоднократно фиксируя следы органических соединений в породах.

Милена Двойченкова