Ноа Чарни «Стертые с холста. О женщинах, изменивших мир искусства»
Перевод Ольги Быковой под научной редакцией Гали Леоновой
На русском языке вышла книга Ноа Чарни «Стертые с холста. О женщинах, изменивших мир искусства». Если совсем общо, то это история женщин в западном искусстве. Если смотреть глубже, очевидна попытка автора восстановить в правах художниц и не только, забытых в результате институциональной дискриминации. А еще книга, конечно, о преодолении, о творчестве не благодаря, а вопреки, об обретении свободы взгляда. Weekend публикует фрагмент о художницах импрессионизма и постимпрессионизма.
Ноа Чарни «Стертые с холста. О женщинах, изменивших мир искусства». Перевод Ольги Быковой под научной редакцией Гали Леоновой. Individuum, 2026
Импрессионизм
Следующие в нашей галерее — художники, которых не допустил к участию Парижский салон. На салоне выставлялись те, кто получил академическое образование (то есть посещал Школу изящных искусств) и писал в реалистической, сентиментальной, мелодраматической манере, которую можно было бы назвать пошлой, если бы не высокий уровень мастерства. Художники, бросившие вызов такому стилю и самому Парижскому салону, образовали «Салон отверженных» (первый «Салон отверженных» был проведен 17 мая 1863 г. по указу императора Наполеона III. Выставка показывала произведения, отклоненные жюри официального Парижского салона, и проводилась в том же Дворце промышленности, где и основной салон, но в другой его части. Так император отреагировал на общественное недовольство и протесты художников, чьи работы были отвергнуты жюри.— Прим. ред.). Начиная с 1874 года в студии фотографа Надара прошло восемь выставок импрессионистов. Их звездами были Моне, Дега, Ренуар, Альфред Сислей, Камиль Писсарро и Берта Моризо.
Художница Берта Моризо, 19 век
В эпоху газетной журналистики, на заре жанра художественной критики, о движении независимых художников много писали в прессе. Участников «Салона отверженных» окрестили импрессионистами — по названию картины Клода Моне «Впечатление. Восходящее солнце» (1872). Манера импрессионистов была нарочито более свободной, живописной: отдельные мазки оставались видимы, в отличие от сглаженной, линейной манеры академистов. Пятна краски складывались в формы при взгляде издалека. Тематика картин стала менее помпезной — никаких исторических сюжетов или библейских притч. Импрессионистов интересовал свет и то, как передать его в бытовых зарисовках или пейзажах (они часто писали на пленэре, что для XIX века было новшеством).
Наряду с Моне, Дега и Ренуаром в выставках участвовали две выдающиеся художницы-импрессионистки. Берта Моризо (1841–1895) родилась в семье богатых буржуа. От девочек из таких семей не ожидали, что они освоят какую-либо профессию. Их роль заключалась в том, чтобы удачно выйти замуж. Безусловно, у них могло быть хобби, а любительские успехи в живописи или игре на фортепиано считались признаком хорошего образования, однако не приветствовалось, чтобы девушки зарабатывали искусством на жизнь. Решение Берты стать профессиональной художницей было бунтарским. Она прекрасно это осознавала и говорила о своей независимости: «Не было еще мужчины, который относился бы к женщине как к равной, но это все, чего я хотела бы, потому что знаю, что стою не меньше, чем они». В 1868 году Моризо познакомилась с известнейшим художником того времени Эдуардом Мане. Они быстро подружились — Берта позировала Эдуарду для 11 картин и в 1874 году вышла замуж за его брата Эжена. Эжен Мане также был художником, однако куда менее выдающимся, чем его брат и жена. Это, похоже, не слишком его удручало, поскольку он посвятил себя головокружительной карьере Берты.
Замечание о том, что женщинам особенно удаются сцены материнства, может показаться банальностью и упрощением, однако нельзя отрицать, что в нем, особенно в случае Моризо, есть доля правды. Глядя на ее «Колыбель» (1872), сложно представить, что такой сюжет выбрал бы художник-мужчина. На картине изображена сестра Берты Эдма со своей новорожденной дочерью Бланш. Эдма тяжело перенесла роды и, восстанавливаясь, провела некоторое время в Париже. Именно тогда Берта и написала ее портрет. Эдма облокотилась на левую руку, она смотрит на ребенка, но ее глаза полуприкрыты от усталости. Правой рукой она теребит занавес колыбели — так зрителю передается тревога молодой матери. Этот полупрозрачный занавес исполнен особенно виртуозно. Искусствовед Франсуа Тьебо-Сиссон назвал этот шедевр бытового жанра «поэтическим образом современной женщины, задуманным и воплощенным женщиной».
Художница Мэри Кэссетт, 1913
Этой цитатой можно описать и творчество Мэри Кэссетт (1844–1926), единственной американки среди импрессионистов. Она родилась в Пенсильвании, но много путешествовала по Европе со своей довольно состоятельной семьей и в конце концов — в знаменательном 1874 году, когда открылась первая выставка импрессионистов,— переехала в Париж. Талант Кэссетт поразил Эдгара Дега, и в 1877 году тот пригласил ее присоединиться к движению. Мэри делилась со своим первым биографом: «Наконец-то я могла работать абсолютно независимо, не заботясь о мнении какого-то там жюри! Я уже нашла своих настоящих учителей. Я восхищалась Мане, Курбе и Дега. Я ненавидела академическое искусство. Я стала оживать». Кэссетт отошла от своей реалистической манеры и стала писать свободными мазками под стать импрессионистам. Биограф с восхищением называл ее «художницей матерей и детей». Такие слова могли бы прозвучать снисходительно, однако, как пишет историк искусства Флавия Фриджери, на самом деле, изображая матерей и детей как «независимых субъектов современного общества», Кэссетт давала им голос. На картине «Купание» (1893) Кэссетт сочетает линейный стиль в изображении фигур матери и ребенка (они хорошо прописаны в реалистической манере) и свободные импрессионистские мазки на заднем плане (ковер на полу и кувшин с водой). Она намеренно искажает перспективу, как бы уплощая пространство в духе Сезанна, самого влиятельного художника постимпрессионистского периода, к которому относится эта работа.
В 1886 году Берта Моризо и Мэри Кэссетт наравне с художниками-мужчинами участвовали в выставке импрессионистов в Национальной академии дизайна в Нью-Йорке. Если в прежних течениях, на 99% состоящих из мужчин, порой находилась одна выдающаяся женщина — исключение, лишь подтверждающее правило,— то теперь женщин было две. Две художницы стояли в авангарде одного из важнейших движений в истории искусства.
Постимпрессионизм
Художники, отвергающие академическую традицию, продолжали искать новые изобразительные средства. Сложившуюся в результате этих поисков совокупность течений сейчас принято называть постимпрессионизмом. Одним из ведущих живописцев того периода по праву считается Поль Сезанн. Он, как и импрессионисты, использовал свободный мазок, но играл с перспективной и глубиной, намеренно искажая их. Стоит заметить, что постимпрессионизм — это скорее изобразительная манера, чем организованное движение. Одной из наиболее ярких приверженок этой манеры была Лоис Мейлу Джонс (1905–1998). Мейлу Джонс родилась в Бостоне в обеспеченной темнокожей семье и, к счастью, ребенком не подвергалась расовой дискриминации в той степени, что была распространена в США до начала движения за гражданские права. Однако она в полной мере осознавала системный характер дискриминации: когда в 1941 году галерея Коркоран в Вашингтоне высоко оценила картины Лоис, художница, чтобы избежать скандала, попросила белокожую подругу принять награду от ее имени.
Художница Лоис Мейлу Джонс, 1936–1937
Мейлу Джонс проводила лето во Франции, где изучала живопись. Импрессионисты и постимпрессионисты проявляли интерес к неевропейским искусствам и ремеслам, вдохновляясь искусством Японии, Африки и Океании. Мейлу Джонс не стала исключением. Когда один из учителей в Париже спросил Лоис, почему в ее картине «Идолы» (1938) так много африканских мотивов, она ответила: «Если так делают Пикассо и Матисс, не кажется ли вам, что мне тем более стоит?» Хотя в манере Мейлу Джонс присутствуют элементы постимпрессионизма, она также обращается к кубизму — художники XX века вообще редко вписываются в рамки какого-нибудь одного «-изма».
Мейлу Джонс достигла высочайшего мастерства и стала примером для других темнокожих художников — как мужчин, так и женщин. С 1930 по 1977 год она преподавала живопись, дизайн и акварель в исторически черном Говардском университете в городе Вашингтоне и вдохновляла студентов изучать искусство Африканского континента и знакомиться с культурой своих предков.
Еще одна художница, писавшая в постимпрессионистском духе, при этом несомненно самобытная,— Амрита Шер-Гил (1913–1941). Художница родилась в Будапеште в венгерско-сикхской семье и пять лет прожила в Париже, где изучала живопись в Школе изящных искусств. Семья поддерживала Амриту и в 1929 году в полном составе переехала во Францию. Однако Шер-Гил была полна решимости, получив европейское образование, работать в Индии. «Европа принадлежит Пикассо, Матиссу, Браку. Индия только моя»,— говорила она. В искусстве Индии того времени были популярны национальные мотивы в романтическом, мелодраматическом и реалистическом исполнении. Работы Шер-Гил, вдохновленные постимпрессионизмом, отличались живописностью, видимыми мазками и уплощенной перспективой.
Художница Амрита Шер-Гил со своими работами
Влияние постимпрессионистов, в частности Поля Гогена, очевидно в «Автопортрете в образе таитянки» (1934). Шер-Гил при этом явно иронизирует над собственной «экзотичностью» и экзотикой как популярным сюжетом: она изображает себя как одну из таитянских девушек, которых в своих картинах сексуализировал Гоген, на фоне не то китайской, не то японской картины.
Амрита добилась большого успеха в Индии, получив в 1937 году золотую медаль Бомбейского художественного общества. Ее смерть стала одной из величайших потерь в истории искусства: Шер-Гил умерла всего в 28 лет, возможно, от перитонита, открывшегося после неудачной попытки аборта. Нам остается только гадать, какие шедевры она подарила бы миру, если бы прожила дольше.