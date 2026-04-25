В Японии шпиц впервые стал полицейским

Полиция японской префектуры Миядзаки включила в штат двухлетнего померанского шпица по кличке Хаку. Это первый случай в стране, когда собака декоративной породы официально вышла на службу в качестве ищейки.

Фото: Полиция префектуры Миядзаки

Хаку успешно прошел отбор, обойдя более 50 конкурентов, среди которых преобладали традиционные для органов правопорядка немецкие овчарки и другие крупные породы. В полиции отметили, что главными козырями новобранца стали исключительный нюх, миниатюрные размеры и неагрессивная внешность. Эти качества позволяют псу работать в ограниченном пространстве и не вызывать страха у людей во время поисковых мероприятий.

Сейчас шпиц приступает к тренировкам по отслеживанию запахов на местности. В дальнейшем Хаку планируют задействовать в поиске пропавших без вести, а также в раскрытии преступлений. По словам представителей управления, пес уже выходит на патрулирование и демонстрирует готовность к реальным задачам.

Милена Двойченкова