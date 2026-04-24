«Берлинский герой»
Каким получился фильм-ностальгия по ГДР, завершивший ММКФ
Картиной закрытия 48-го Московского международного кинофестиваля стал русско-немецкий проект режиссера Вольфганга Беккера, известного у нас по картине «Гуд-бай, Ленин!», премьера которой также состоялась на ММКФ, но в 2003 году. Юлия Шампорова рассказывает, как в лебединой песне автора, скончавшегося в 2024-м, отразились всеобщая постправда и немецкая «остальгия».
Кадр из фильма «Берлинский герой». Режиссеры Вольфганг Беккер, Ахим фон Боррис, 2025
Фото: Hessischer Rundfunk, Kalamata Film, Pergamon Film
Режиссер Вольфганг Беккер спустя 20 лет после создания одного из самых коммерчески успешных независимых немецких фильмов «Гуд-бай, Ленин!», прославившего его по всему миру, вновь обратился к истории взаимоотношений Востока и Запада Германии. И создал трагикомичную картину «Берлинский герой», переосмысляющую историю страны в эпоху постправды, когда на первый план выходят не факты, а их интерпретация и вызванные ею эмоции.
22 июня 1984 года — знаковый день в судьбе скромного служащего железной дороги в Восточном Берлине Михаэля Хартунга (Шарли Хюбнер) и еще 127 граждан ГДР, севших в обычную городскую электричку. Хартунг отправляет состав в Западный Берлин из-за заклинившего на железнодорожных путях болта. Все произошло по чистой случайности, никакого героизма или политического жеста, причиной всему — техническая неисправность, а еще Михаэля на некоторое время сажают в тюрьму за халатность.
Прошло много лет, Германия готовится праздновать 30-летнюю годовщину падения Стены, журналисты ищут интересные истории, которые напомнят аудитории об этой дате. Сотрудник издания «Факт» Александр Ландман (Леон Ульрих) находит Хартунга, теперь владельца убыточного видеопроката, и публикует сенсационное интервью с ним, из которого становится понятно: собеседник — по меньшей мере Оскар Шиндлер эпохи ГДР (именно так называет его главный редактор издания).
Лысеющий журналист не стесняется исказить и приукрасить действительность для того, чтобы продвинуть себя по карьерной лестнице и попасть на первую полосу «Факта» со своим материалом. А Хартунг рассказывает то, что Ландман хочет слышать, не предполагая, как изменится его жизнь после публикации интервью. А ждет его оглушительный успех и слава национального героя.
Пронзительное интервью трогает читателей до глубины души, особенно пассаж про то, как в тюрьме, чтобы не сойти с ума, Хартунг разговаривал с пауком (сценаристы картины явно читали «Записки из мертвого дома» Федора Достоевского). Бывшего железнодорожника сразу приглашают на престижное ток-шоу, где он продолжает подыгрывать журналистам и окончательно становится местной знаменитостью: дочь звонит Хартунгу рассказать, как она им гордится, президент страны приглашает его на ужин, а затем предлагает выступить с речью в Бундестаге.
Все идет хорошо, пока герой не знакомится с Паулой (Кристиана Пауль), которая была среди пассажиров электрички, отправленных 30 лет назад Михаэлем в Западный Берлин. Паула работает прокурором, у нее быстро возникают сомнения в правдивости истории, но это не мешает ей увидеть в Михаэле героя и завязать с ним романтические отношения. Именно чувства заставляют Михаэля во всем признаться, что, однако, не подрывает его авторитет, а заставляет окружающих философски взглянуть на то, что такое правда.
Уже после того, как факты выходят на поверхность, историю Хартунга экранизируют — исполнитель главной роли в фильме «Гуд-бай, Ленин!» Даниэль Брюль играет в «Берлинском герое» эпизодическую роль актера, воплощающего образ Михаэля на экране. Перед съемками Хартунг произносит пламенную речь о том, что история — это всего лишь правда, с которой все согласны.
Картина основана на бестселлере «Герой со станции Фридрихштрассе» немецкого писателя Максима Лео, который был переведен на русский в 2024 году. В основе книги — вымышленные события, так что у создателей фильма была возможность весьма вольно интерпретировать сюжет и сосредоточиться на том, на что готовы пойти медиа и политики в погоне за ажиотажем и популярностью. Если в книге акцент сделан на обмане и на том, как ложь становится явной, то в фильме сюжет сосредоточен вокруг темы интерпретации фактов и истории, отношения к правде и вечной потребности людей кого-то романтизировать. «Мир хочет быть обманут, так что обманывай его»,— говорит главному герою журналист Ландман.
Феномен постправды возник в массовой культуре во второй половине 2010-х на фоне спорных электоральных процессов по всему миру: победы Дональда Трампа на выборах президента США, «Брексита», в рамках которого британцы проголосовали за выход страны из Евросоюза, а также победы «темной лошадки» Эмманюэля Макрона, о котором годом ранее никто не слышал, на выборах президента Франции. В Оксфордском словаре феномен постправды определяется как «относящийся к или указывающий на обстоятельства, в которых объективные факты менее влиятельны в формировании общественного мнения, чем обращение к эмоциям и личным убеждениям (граждан)». Во многом это происходит из-за влияния новых медиа на общественно-политическую (и не только) повестку. Этот феномен и становится объектом анализа в картине «Берлинский герой», где правда оказывается никому не нужным рудиментом, важнее миф, который вдохновляет, создает легенду, героизирует. Это картина не только о том, как современная Германия переосмысливает свое отношение к ГДР, но и о том, как страна и мир в целом пересматривают свое отношение к ценности правды.
Для режиссера Вольфганга Беккера, ушедшего из жизни в 2024 году после продолжительной болезни в возрасте 70 лет, фильм стал лебединой песней. Беккер вместе с режиссером Томом Тыквером основал студию X Filme Creative Pool, создавшую такие проекты, как «Беги, Лола, беги» и «Облачный атлас». За свой дипломный фильм «Бабочка» (1988) режиссер получил «Золотого леопарда» на фестивале в Локарно, а картина «Жизнь — это стройплощадка» (1997) принесла ему первый массовый успех и три немецкие кинопремии. За фильм «Берлинский герой» режиссер посмертно получил почетную премию Эрнста Любича. Любопытно, что последняя картина Вольфганга Беккера стала копродукцией Германии и России, о чем подробно рассказали продюсеры Гавриил Гордеев (Okko) и Иван Самохвалов («Среда») на конференции после пресс-показа фильма в рамках ММКФ.
«Я считаю невероятным культурологическим успехом то, что нам удалось поработать с таким выдающимся немецким режиссером, как Вольфганг Беккер. К сожалению, эта картина стала последней в его жизни. Мне кажется, особенно важно именно в наши дни увидеть кино, которое показывает Германию по-прежнему в какой-то степени разделенной на восточную и западную части. Пожалуй, именно в нашем фильме впервые показано, что западные немцы немного сожалеют о том, что им не удалось достаточно хорошо узнать свое восточное прошлое, которое нынешнее поколение только начинает открывать для себя и ценить»,— рассказал Гордеев, предваряя онлайн-премьеру картины на Okko. Продюсер также обратил внимание на термин «остальгия», который придумали сами жители страны и который помогает понять, что западные немцы сожалеют о Восточной Германии и понимают, какой вклад она внесла в современную культуру страны.
Иван Самохвалов подчеркнул значимость подобного сотрудничества в наше время: «Для меня работа со всей командой X Filme Creative Pool — это большой личный и карьерный успех, так как это коллектив, на фильмах и сериалах которого я созидал свой личный продюсерский вкус. Помимо фильма "Облачный атлас" Штефан Арндт, Том Тыквер и Ахим фон Боррис создали канонический европейский ретросериал "Вавилон-Берлин". Ну и, конечно, фигура режиссера Вольфганга Беккера для меня сравнима с фигурой Георгия Данелии, что стало определяющим для облика и качества будущего фильма. Сам сценарий потрясает тем, что как будто продолжает линию сюжета "Гуд-бай, Ленин!". Этот фильм не про "них", эта картина про нас с ними, про то общее и объединяющее, что есть у русских и немцев, а значит, у всего мира».
Однако не все российские продюсеры склонны героизировать российско-немецкое прошлое; упоминаний о нем, справедливости ради, в фильме нет, да и ГДР, в которой, по словам одного из героев, не было бомжей, у всех была работа, а детям на переменах в школе давали клубничное молоко,— не СССР с его культурным и историческим багажом.
Александр Цекало более сдержанно говорит о фильме в российском контексте: «Вольфганг Беккер исследовал в своих фильмах темы, которые всегда вызывали и вызывают много споров: ложь во спасение, без осознания прошлого нет будущего, покаяние за ошибки прошлого. Нет какого-то специального времени, когда эти темы актуальны,— они всегда актуальны и всегда неудобны. У России и Германии есть своя сложная история отношений. Не выяснять отношения, а налаживать их — это, на мой взгляд, одно из предназначений искусства кино. Для меня честь быть причастным к этому кинофильму. И я горжусь тем, что "Берлинский герой" — фильм закрытия ММКФ».