Vladey продает «Сливки»

Аукционный дом Vladey назвал сессию торгов 25 апреля «Сливки»: участникам будут предложены более десяти работ музейного уровня от классиков российского современного искусства.

Текст: Борис Павлов

В числе топ-лотов — ранняя работа Инала «Еще» (1987) из домашней коллекции художника Андрея Крисанова, поздняя работа Олега Васильева «Высокое пространство» (2002) и «Мужской портрет при свечах» (1980) Анатолия Зверева в свойственной ему экспрессивной технике; масштабное полотно Петра Беленка (1981) в технике коллажа — одно из немногих, в котором мастер «панического реализма» работал с женскими образами.

Еще один коллаж на торгах — от Олега Котельникова, собранный из фрагментов недоступных для советских граждан иностранных журналов; будет и редкое живописное полотно от того же автора «Золотая баба» (1980-е). В жанре коллажа выполнена и работа Владислава Мамышева-Монро «Русские вопросы» (1997), которая, кстати, выставлялась в «Русском музее». Еще более впечатляющую экспозиционную историю имеет полотно Тимура Новикова «Парашютисты» (1989) — ее показывали на Manifesta 10 (2014), в Государственном Эрмитаже и нью-йоркской Phyllis Kind Gallery.

Концептуалист Леонид Пурыгин выполнил свой «Памятник Леониду Пурыгину» (1982) на досках в традициях иконописи. А творчество скульптора Вадима Сидура включало работу с самыми разными материалами: и с деревом, и с бетоном, и с бронзой — из нее аукционная работа «Сплетение» (1977) из цикла «Женское начало».

«Голова с иглой» (2006) Олега Целкова — одно из изображений его постоянного с 1960-х персонажа — морды. Медведь Леонида Сокова на полотне «Русь-Матушка» (1990) — тоже сквозной образ в его творчестве и символ утраченной родины. Именно этот печально обнимающий березу зверь участвовал в выставке «A Mosca... a Mosca...» в Центре современного искусства Луиджи Печчи в итальянском Прато в 1992 году.

За «Стеклом кабины водителя» (1989) Семена Файбисовича видна российская повседневность. А работа Ивана Чуйкова из серии «Виды Москвы» (1993) предлагает взглянуть на Москву, панораму которой внезапно разбавил рижский Домский собор. Художник признавался: «Для меня красота — это чисто, самым простым и коротким путем решенная задача». Кажется, аукцион Vladey целиком и полностью являет собой пример такой красоты.

В дополнение к перечисленным лотам у участников торгов будет возможность побороться за объект живого классика Александра Бродского из серии «Фасады», холсты Алексея Каллимы из серии «Все на продажу» (2012) и других современных отечественных авторов.

Увидеть все аукционные работы до продажи можно в московском пространстве Vladey в «доме с атлантами» до 24 апреля включительно.