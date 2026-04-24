Внук Диего Риверы передал мексиканскому музею более 150 тыс. предметов

Музей Анауакалли в Мехико получил от Хуана Рафаэля Коронеля Риверы, внука художника Диего Риверы, коллекцию из 157,3 тыс. экспонатов. Собрание, которое владелец формировал более 40 лет, включает фотографии, гравюры, керамику, текстиль, архивные документы и письма из личных библиотек Диего Риверы и его жены Фриды Кало. Картин самих художников среди переданных вещей нет.

Предметы будут поступать в фонды поэтапно до конца года. По словам директора учреждения Тересы Мойи, этот дар возвращает музею изначальную миссию, задуманную Риверой. «Он видел это место не просто выставочным залом, а пространством, где коллекционирование становится способом познания»,— отметила она.

В 1955 году Диего Ривера учредил безотзывный траст при Банке Мексики, чтобы обеспечить сохранность музеев Анауакалли и Фриды Кало для публики. Поступление собрания совпало с планами по расширению культурного пространства: строительство новых корпусов может начаться в конце 2026 или 2027 года.

Милена Двойченкова