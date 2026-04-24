Украденные любовные письма Джона Китса нашли спустя 40 лет

Восемь рукописных писем поэта Джона Китса к Фанни Броун, похищенных из поместья семьи Уитни в 1980-х годах, возвращены наследникам экс-посла США в Великобритании и издателя New York Herald Tribune Джона Хэя Уитни. Том в позолоченном марокканском переплете с посланиями 1819–1820 годов сейчас оценивают примерно в $2 млн. Информация о нем появилась в январе 2025 года, когда неизвестный попытался продать его манхэттенским букинистам.

Торговцы редкими книгами сверились с Реестром утраченных произведений искусства и сообщили в прокуратуру. Суд разрешил передать переписку наследникам Джона Хэя Уитни и его супруги Бетси, которые намерены продать находку, а выручку направить на благотворительность.

Вместе с письмами Китса изъято еще 16 редких изданий общей стоимостью около $3 млн, включая экземпляр «Поминок по Финнегану» Джойса и неопубликованные послания Оскара Уайльда. Все они пропали из поместья на Лонг-Айленде в период с 1982 по 1989 год.

